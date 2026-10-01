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Chính trị

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam gửi điện mừng tới ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung bức thư viết:

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các đồng chí trong Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc đã giành được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong thời gian qua và hai tổ chức Mặt trận - Chính hiệp đã nhiều đóng góp tích cực vào xây dựng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới, trong đó tập trung thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào việc hiện thực hóa các thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chúc đồng chí Chủ tịch Vương Hộ Ninh và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giao phó.

Rất mong sớm được gặp và đón tiếp Đồng chí Chủ tịch tại Hà Nội.

Bùi Thị Minh Hoài
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

#Chủ tịch #UBTƯ MTTQ #Việt Nam #Trung Quốc #Hợp tác #Quan hệ ngoại giao

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