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Chính trị

Củng cố tin cậy, làm sâu sắc hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Litva

Từ ngày 27 đến 29/9, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Litva.

Theo Đoàn Ca/QĐND

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Tại hội kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên phát huy kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao để mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Quốc hội cần đồng hành trong hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thực hiện các cam kết song phương, gắn quan hệ chính trị tốt đẹp với những kết quả hợp tác thiết thực. Thông qua lập pháp và giám sát, Quốc hội hai nước có thể hỗ trợ đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas. Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Juozas Olekas nhấn mạnh, việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhất là trong chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho những lĩnh vực hợp tác mới.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Litva thông báo về việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Litva - Việt Nam, tạo thêm kênh liên hệ giữa nghị sĩ hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Litva Juozas Olekas.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã gặp và làm việc với Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Litva Domas Griškevičius và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Litva Remigijus Motuzas; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Litva; thăm, làm việc với Công ty KN Energies.

#Quan hệ Việt Nam Litva #Hợp tác chính trị #Hợp tác kinh tế #Hợp tác pháp luật #Chuyển đổi số

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