Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM

Ông Trần Thế Thông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm trợ lý ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM chủ trì và trao quyết định.

Ông Trần Thế Thông, Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Thư ký của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, làm Trợ lý ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Thông.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông Thông có trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực; Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, tháng 10/2025, ông Trần Thế Thông là Vụ trưởng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.