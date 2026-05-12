Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 13/5, xét xử Bùi Đình Khánh – kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh

Bùi Đình Khánh - kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh bị TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sáng 13/5 với nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy…

Hải Ninh

Ngày mai (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

77777766.jpg
Đối tượng Bùi Đình Khánh.

Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/5.

Trong số các bị cáo, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triển lãm thời trang phong cách thế kỷ XX:

#Bùi Đình Khánh #xét xử #ma túy #công an #nổ súng #quảng ninh

Bài liên quan

Xã hội

Trùm ma túy Telegram: Phiên tòa lớn nhất Quảng Ninh

Phiên tòa tại Quảng Ninh hé lộ đường dây ma túy quy mô "khủng" hoạt động qua Telegram, giao dịch hơn 92 tỷ đồng với hàng trăm kg chất cấm.

Xét Xử Đường Dây Ma Túy “Khủng” Vận Hành Qua Telegram Tại Quảng Ninh

Ngày 3/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đặc biệt nghiêm trọng đối với 18 bị cáo trong một đường dây mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô lớn. Vụ án được chỉ đạo bởi Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, quê Quảng Nam, trú tại TP. Hồ Chí Minh), kẻ đã sử dụng mạng xã hội Telegram để điều hành hoạt động như một "sàn giao dịch ngầm".

Xem chi tiết

Xã hội

"Cường cát" vừa bị khởi tố ở Quảng Ninh từng "kêu cứu" trong quá khứ

Trong quá khứ cách đây vài năm, "trùm" khai thác cát ở tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Cường, còn gọi "Cường cát" từng có đơn yêu cầu xử lý tại dự án khai thác mỏ cát silic và khoáng sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1975), tức Cường “cát”, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, cùng vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh, về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới