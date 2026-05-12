Ngày 13/5, xét xử Bùi Đình Khánh – kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh

Bùi Đình Khánh - kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh bị TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sáng 13/5 với nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy…

Ngày mai (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đối tượng Bùi Đình Khánh.

Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/5.

Trong số các bị cáo, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ.

