Ngành lập trình tụt dốc, “vua nghề” hết thời?

Sau 15 năm bùng nổ, ngành Khoa học máy tính bất ngờ giảm sức hút khi AI, thị trường lao động và xu hướng học mới khiến sinh viên dần quay lưng.

Thiên Trang (TH)
Từng được xem là “tấm vé vàng” đảm bảo thu nhập cao, ngành Khoa học máy tính đang chứng kiến dấu hiệu chững lại rõ rệt sau hơn một thập kỷ tăng trưởng nóng.
Theo dữ liệu được The Washington Post dẫn lại, số lượng sinh viên đăng ký ngành này tại Mỹ đã giảm 8,1% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm.
Sự sụt giảm này khiến Khoa học máy tính tụt từ vị trí ngành học lớn thứ 4 xuống thứ 6, nhường chỗ cho các lĩnh vực như kinh doanh, y tế và nghệ thuật tự do.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất được chỉ ra là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, khi AI ngày càng có khả năng tự động hóa công việc lập trình - vốn là nền tảng của ngành.
Ngay cả những chuyên gia như Simon Johnson cũng cảnh báo rằng AI đang làm suy giảm đáng kể cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy nhiều sinh viên không rời bỏ công nghệ mà chuyển sang các ngành giao thoa như khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu hay an ninh mạng để thích nghi.
Bên cạnh đó, các “ông lớn” công nghệ như Google và Meta cũng giảm tốc tuyển dụng, khiến thị trường việc làm trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.
Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định đây có thể chỉ là chu kỳ điều chỉnh, nhưng rõ ràng thời kỳ “cứ học code là có việc” đã dần khép lại trong kỷ nguyên AI.
