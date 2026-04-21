"Nuôi" AI Live Stream bán hàng - Mảnh đất màu mỡ của đa cấp biến tướng

AI đã trở thành một từ khóa "ma thuật" biến các ứng dụng như Taotao Live hay TAT Live thành những "máy xay tiền" theo mô hình đa cấp biến tướng.

Những năm qua, AI (trí tuệ nhân tạo) đã trở thành một từ khóa "ma thuật" len lỏi vào mọi mặt của cuộc sống. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật của đại đa số người dân, các tổ chức lừa đảo đã nhanh chóng biến các ứng dụng livestream AI như Taotao Live hay TAT Live thành những "máy xay tiền" theo mô hình đa cấp biến tướng. Đây không còn là câu chuyện về công nghệ đơn thuần, mà là một cái bẫy tài chính tinh vi.

Chiếc áo công nghệ hào nhoáng che đậy bản chất cũ

Bản chất của đa cấp biến tướng là lấy tiền của người sau trả cho người trước mà không tạo ra giá trị hàng hóa thực tế. Tuy nhiên, thay vì bán thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm như trước đây, các đối tượng hiện nay bán "Gói bản quyền AI".

Các ứng dụng này đánh vào tâm lý sợ bị tụt hậu của người kinh doanh. Chúng quảng cáo rằng: "Bạn không cần ngoại hình, không cần biết nói, không cần thuê mẫu, chỉ cần mua robot AI của chúng tôi, nó sẽ bán hàng cho bạn cả khi bạn ngủ".

Những lời mời hào nhoáng trên mạng xã hội về thu nhập từ AI Livestream.

Những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận 200 - 300% mỗi năm khiến nhiều người mờ mắt mà quên mất rằng: Nếu công nghệ này thực sự hái ra tiền dễ dàng như vậy, tại sao họ không tự giữ lấy mà dùng mà lại phải đi lôi kéo từng người một?

Thay vì là bước đột phá về năng suất lao động, những nền tảng này lại đang tạo ra một mảnh đất màu mỡ để những "vòi bạch tuộc" đa cấp vươn dài, hút máu người tham gia dưới danh nghĩa đầu tư cho tương lai.

Điểm nhận diện rõ nét nhất của cái bẫy này nằm ở sự dịch chuyển đối tượng kinh doanh. Trong các mô hình truyền thống, giá trị nằm ở hàng hóa; nhưng tại các ứng dụng AI livestream không được cấp phép, món hàng thực sự được rao bán lại chính là quyền tham gia hệ thống.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết: "Nhiều câu hỏi về tính minh bạch của Tatao Live đã được đặt ra, cho thấy đây là một mô hình rủi ro cao. Bản chất đa cấp biến tướng thể hiện việc tập trung vào lôi kéo người mới tham gia để hưởng lợi nhuận là dấu hiệu điển hình của mô hình đa cấp".

Những người dùng ban đầu bị thu hút bởi kịch bản ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu các gói robot livestream từ cấp bậc Đồng, Bạc đến Kim cương.

Những kẻ cầm đầu khéo léo gieo rắc ảo tưởng rằng khi sở hữu công nghệ này, dòng tiền sẽ tự động chảy về túi 24/7. Thế nhưng, thực tế là doanh thu từ việc bán hàng thực thụ thông qua các livestream ảo này vô cùng mập mờ, thậm chí là con số không tròn trĩnh.

Những hệ lụy "tiền mất tật mang"

Mấu chốt giúp những hệ thống này tồn tại và phình to chính là cơ chế trả thưởng đậm chất đa cấp biến tướng. Thu nhập của người tham gia không đến từ lợi nhuận bán sản phẩm ra thị trường, mà đến từ việc lôi kéo, dụ dỗ người mới nộp tiền kích hoạt gói ứng dụng.

Cảnh báo của chuyên gia Ngô Minh Hiếu về các nền tảng đa cấp biến tướng.

Những khoản hoa hồng trực tiếp lên tới 30% hay tiền thưởng quản lý theo nhánh đã biến người dùng từ một người bán hàng trở thành một "thợ săn" tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Công nghệ AI lúc này chỉ đóng vai trò là một tấm bình phong công nghệ cao, dùng để khỏa lấp bản chất lấy tiền người sau trả cho người trước của mô hình Ponzi đầy rủi ro.

Sự tinh vi còn thể hiện ở việc các tổ chức này triệt để lợi dụng lỗ hổng kiến thức của người dân về trí tuệ nhân tạo. Trong khi AI chính thống đòi hỏi hạ tầng server khổng lồ và dữ liệu thực tế, các ứng dụng lậu thường chỉ cung cấp những video lặp đi lặp lại hoặc hình ảnh giả mạo được cắt ghép cẩu thả.

Tuy nhiên, bằng cách tạo ra các giao dịch ảo và thông báo chốt đơn liên tục trên màn hình điện thoại, họ dễ dàng chiếm trọn lòng tin của những nhà đầu tư ít am hiểu.

Khi số lượng người tham gia đạt đến ngưỡng bão hòa hoặc bị các cơ quan chức năng điều tra, các ứng dụng này sẽ lập tức bốc hơi khỏi không gian mạng, để lại hàng nghìn nạn nhân trong cảnh tiền mất tật mang cùng những khoản nợ khổng lồ từ việc vay mượn để nâng cấp gói đại lý.

Đáng chú ý, bản cập nhật này người dùng Android có thể tải trực tiếp qua Google Play hiện đã đổi tên thành TAT Live, trong khi người dùng IOS phải cài đặt thông qua TestFlight – một công cụ vốn dành cho việc thử nghiệm ứng dụng chưa hoàn thiện, thường được các nền tảng "nhạy cảm" sử dụng để né tránh quy trình kiểm duyệt khắt khe từ App Store.

Nhiều người lớn tuổi tham gia trong các buổi chia sẻ về AI Livestream của Tatao live.

Hệ lụy của làn sóng đa cấp núp bóng AI không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính cá nhân mà còn phá vỡ niềm tin vào sự đổi mới sáng tạo của kinh tế số. Khi những ứng dụng bị gỡ bỏ khỏi các kho chính thống vì vi phạm pháp luật, những kẻ điều hành vẫn ngoan cố hướng dẫn người dùng tải qua các đường link lạ, đẩy họ vào nguy cơ bị đánh cắp thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân.

Đây là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho bất kỳ ai đang ảo tưởng về một công thức làm giàu nhanh chóng không cần lao động. Giữa cuộc chơi của những thuật toán và hình ảnh ảo, chỉ có sự tỉnh táo và kiến thức thực tế mới là rào chắn vững chắc nhất giúp người kinh doanh không trở thành con mồi trong trò chơi tài chính đầy nghiệt ngã này.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn - Chuyên gia marketing nhấn mạnh: "Về mặt kỹ thuật, AI thực sự có thể livestream bán hàng, nhưng đó là một công nghệ phức tạp đòi hỏi sự vận hành chuyên nghiệp, kho bãi thật và chiến lược marketing thực thụ. Không có một ứng dụng "thần thánh" nào chỉ cần cài vào điện thoại là tự đẻ ra tiền cho bạn.

Hãy nhớ rằng, nếu cái giá để tham gia một công nghệ mới là việc phải đi lôi kéo người khác đóng tiền, thì đó chắc chắn không phải là công nghệ, đó là lừa đảo.