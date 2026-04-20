Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Số hóa - Xe

LG SIGNATURE 2026, thiết bị gia dụng biết “hiểu” bạn

Tại InnoFest 2026, LG trình diễn hệ sinh thái LG SIGNATURE mới với AI thấu cảm, thiết kế cao cấp và khả năng cá nhân hóa, định hình tương lai nhà thông minh.

Thiên Trang (th)
Tại sự kiện InnoFest 2026, LG đã mang đến cái nhìn toàn diện về tương lai thiết bị gia dụng với dòng LG SIGNATURE thế hệ mới, nơi công nghệ AI, thiết kế và trải nghiệm người dùng được tích hợp sâu. (Ảnh: Genk)
Không còn đơn thuần là các thiết bị độc lập, hệ sinh thái LG SIGNATURE 2026 được xây dựng như một nền tảng thông minh, trong đó AI đóng vai trò trung tâm giúp các thiết bị “hiểu” và thích nghi với người dùng.(Ảnh: Genk)
Điểm nhấn nổi bật là tủ lạnh LG SIGNATURE tích hợp AI đối thoại dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép tương tác tự nhiên và hiển thị thông tin qua màn hình LCD 6,8 inch như một trung tâm điều khiển.(Ảnh: Genk)
Công nghệ AI Fresh giúp theo dõi thói quen sử dụng để tự động điều chỉnh nhiệt độ, trong khi nền tảng ThinQ Food sử dụng camera nhận diện nguyên liệu và đề xuất món ăn phù hợp.(Ảnh: Genk)
Không gian bếp tiếp tục được nâng cấp với lò nướng LG SIGNATURE Oven Range, nơi Gourmet AI có thể nhận diện hơn 85 món ăn và tự động thiết lập chế độ nấu chính xác.(Ảnh: Genk)
Song song đó, tính năng AI Browning theo dõi quá trình nướng theo thời gian thực, đảm bảo món ăn đạt độ chín hoàn hảo và có thể giám sát từ xa qua smartphone.(Ảnh: Genk)
Về thiết kế, LG vẫn duy trì triết lý Refined Minimal nhưng mở rộng khả năng cá nhân hóa với ba phong cách Seamless, Iconic và Tailored, phù hợp nhiều không gian sống khác nhau.(Ảnh: Genk)
Tổng thể, LG SIGNATURE 2026 cho thấy tham vọng tái định nghĩa thiết bị gia dụng thành một phần của hệ sinh thái AI thông minh, nơi mọi trải nghiệm được cá nhân hóa theo thói quen của từng người dùng.(Ảnh: Genk)
GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT