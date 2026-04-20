10 năm nữa hãng smartphone liệu còn tồn tại?

Các mô hình AI như ChatGPT, Gemini, Claude đều cho rằng không hãng smartphone nào được đảm bảo tồn tại trong 10 năm tới giữa thị trường đầy biến động.

Thiên Trang (TH)
Trong một thử nghiệm thú vị, khi đặt câu hỏi cho ChatGPT, Gemini và Claude về tương lai ngành smartphone, cả ba đều đưa ra cùng một kết luận: không có “ông lớn” nào an toàn tuyệt đối.
Lịch sử thị trường đã chứng minh điều đó với những cú sụp đổ gây chấn động của Nokia hay BlackBerry, khi từng thống trị nhưng nhanh chóng mất vị thế chỉ trong vài năm.
Ngay cả những thương hiệu từng dẫn đầu như HTC hay LG cũng không thể trụ vững trước áp lực cạnh tranh và buộc phải rút lui khỏi cuộc chơi smartphone.
Ở thời điểm hiện tại, các tên tuổi lớn như Apple, Samsung hay Xiaomi vẫn chiếm thị phần lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự đảm bảo lâu dài.
Theo phân tích của AI, Apple có lợi thế hệ sinh thái khép kín, Samsung mạnh về chuỗi cung ứng, trong khi Xiaomi tăng trưởng nhanh ở thị trường mới nổi nhưng đối mặt bài toán lợi nhuận.
Một yếu tố có thể “xáo bài” toàn bộ ngành là trí tuệ nhân tạo, khi AI dần trở thành trung tâm trải nghiệm thay vì phần cứng, tạo lợi thế cho những công ty mạnh về phần mềm.
Ngoài ra, sự xuất hiện của thiết bị mới như kính AR hoặc hệ sinh thái xe điện thông minh có thể khiến smartphone không còn là trung tâm, buộc các hãng phải thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau.
Dù mọi dự đoán vẫn chỉ mang tính tham khảo, một quy luật không thay đổi là ngành công nghệ luôn đào thải khắc nghiệt, và trong 10 năm tới, bản đồ smartphone hoàn toàn có thể được viết lại từ đầu.
