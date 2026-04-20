Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỹ năng sử dụng các tính năng AI trên Google Chrome

Số hóa - Xe

Kỹ năng sử dụng các tính năng AI trên Google Chrome

Các kỹ năng được tạo sẵn trên thanh bên Gemini của Chrome bao gồm các tính năng đa dạng từ công nghệ cao siêu cho đến thường nhật như nấu ăn.

Tuệ Minh
Google Chrome vừa bổ sung thêm một tính năng AI tạo sinh mới mang tên Skills. Skills là các lệnh nhắc AI có thể lặp lại, cho phép bạn thực hiện nhanh chóng trong Chrome bằng phím tắt. Đây là một phần trong danh sách dài các công cụ AI mà Google đang tích hợp vào toàn bộ phần mềm của mình.
Google Chrome vừa bổ sung thêm một tính năng AI tạo sinh mới mang tên Skills. Skills là các lệnh nhắc AI có thể lặp lại, cho phép bạn thực hiện nhanh chóng trong Chrome bằng phím tắt. Đây là một phần trong danh sách dài các công cụ AI mà Google đang tích hợp vào toàn bộ phần mềm của mình.
Bạn có thể tự thiết lập Skill riêng thông qua Gemini, chatbot của Google, ngay trên trình duyệt Chrome, hoặc lựa chọn từ các Skill có sẵn mà Google phát hành cùng với tính năng này.
Bạn có thể tự thiết lập Skill riêng thông qua Gemini, chatbot của Google, ngay trên trình duyệt Chrome, hoặc lựa chọn từ các Skill có sẵn mà Google phát hành cùng với tính năng này.
Thư viện Skills hiện có hơn 50 mẫu thiết lập sẵn, bao gồm các lệnh hướng dẫn Gemini tóm tắt video YouTube, tối ưu lượng protein trong khẩu phần ăn bằng cách thay thế nguyên liệu, hoặc đánh giá các tin tuyển dụng.
Thư viện Skills hiện có hơn 50 mẫu thiết lập sẵn, bao gồm các lệnh hướng dẫn Gemini tóm tắt video YouTube, tối ưu lượng protein trong khẩu phần ăn bằng cách thay thế nguyên liệu, hoặc đánh giá các tin tuyển dụng.
Nếu muốn trải nghiệm Skills, bạn hãy mở thanh bên Gemini trong Chrome bằng cách nhấp vào biểu tượng “Ask Gemini” hình pháo hoa ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó, gõ dấu gạch chéo vào ô nhập lệnh để chọn Skill bạn muốn sử dụng.
Nếu muốn trải nghiệm Skills, bạn hãy mở thanh bên Gemini trong Chrome bằng cách nhấp vào biểu tượng “Ask Gemini” hình pháo hoa ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó, gõ dấu gạch chéo vào ô nhập lệnh để chọn Skill bạn muốn sử dụng.
Khi đã chọn, Gemini sẽ phân tích thông tin từ các tab trình duyệt bạn đã chia sẻ, trong phạm vi các chi tiết được quy định trong Skill đó. Dưới đây là ví dụ đầy đủ về lệnh của Skill “Protein Maximizer” do Google cung cấp, minh họa cách sử dụng để hướng dẫn Gemini trong Chrome.
Khi đã chọn, Gemini sẽ phân tích thông tin từ các tab trình duyệt bạn đã chia sẻ, trong phạm vi các chi tiết được quy định trong Skill đó. Dưới đây là ví dụ đầy đủ về lệnh của Skill “Protein Maximizer” do Google cung cấp, minh họa cách sử dụng để hướng dẫn Gemini trong Chrome.
Phân tích công thức trên trang web hiện tại, xác định tất cả nguyên liệu và ước tính hàm lượng protein của từng thành phần. Đề xuất thay thế hoặc bổ sung để tối đa hóa tổng lượng protein của công thức, đồng thời giữ nguyên hương vị đặc trưng của món ăn gốc.
Phân tích công thức trên trang web hiện tại, xác định tất cả nguyên liệu và ước tính hàm lượng protein của từng thành phần. Đề xuất thay thế hoặc bổ sung để tối đa hóa tổng lượng protein của công thức, đồng thời giữ nguyên hương vị đặc trưng của món ăn gốc.
Xuất ra công thức đã chỉnh sửa với hàm lượng protein của từng nguyên liệu và tổng lượng protein trên mỗi khẩu phần.Theo trải nghiệm của tôi khi thử nghiệm các tính năng AI tạo sinh trên nhiều trình duyệt khác nhau, tôi không ngạc nhiên nếu các công cụ này gặp một số lỗi nhỏ khi mới ra mắt và sẽ dần được cải thiện trong vài tháng tới.
Xuất ra công thức đã chỉnh sửa với hàm lượng protein của từng nguyên liệu và tổng lượng protein trên mỗi khẩu phần.Theo trải nghiệm của tôi khi thử nghiệm các tính năng AI tạo sinh trên nhiều trình duyệt khác nhau, tôi không ngạc nhiên nếu các công cụ này gặp một số lỗi nhỏ khi mới ra mắt và sẽ dần được cải thiện trong vài tháng tới.
Có thể dễ dàng hình dung các công cụ trình duyệt kiểu này sẽ thu hút những người đam mê tối ưu hóa hiệu suất làm việc, giúp họ đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thao tác. Tuy nhiên, Skills có vẻ là tính năng AI mà phần lớn người dùng Chrome có thể sẽ không nhận ra là mình có thể sử dụng khi lướt web.
Có thể dễ dàng hình dung các công cụ trình duyệt kiểu này sẽ thu hút những người đam mê tối ưu hóa hiệu suất làm việc, giúp họ đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thao tác. Tuy nhiên, Skills có vẻ là tính năng AI mà phần lớn người dùng Chrome có thể sẽ không nhận ra là mình có thể sử dụng khi lướt web.
Những người không quan tâm đến tính năng này nhưng vẫn muốn dùng Chrome có thể loại bỏ nút Ask Gemini bằng cách vào Cài đặt, mở thẻ AI Innovations. Sau đó, truy cập mục Gemini in Chrome và đảm bảo công tắc ở đầu trang này đã được tắt. Khi tắt tùy chọn này, nút Ask Gemini sẽ biến mất khỏi thanh công cụ trên cùng của trình duyệt Chrome.
Những người không quan tâm đến tính năng này nhưng vẫn muốn dùng Chrome có thể loại bỏ nút Ask Gemini bằng cách vào Cài đặt, mở thẻ AI Innovations. Sau đó, truy cập mục Gemini in Chrome và đảm bảo công tắc ở đầu trang này đã được tắt. Khi tắt tùy chọn này, nút Ask Gemini sẽ biến mất khỏi thanh công cụ trên cùng của trình duyệt Chrome.
Việc Google tái cấu trúc trình duyệt Chrome cho kỷ nguyên AI đã được đẩy mạnh từ đầu năm nay với việc bổ sung Gemini vào thanh bên Chrome, được quảng bá như một trợ lý luôn hiện diện ở phía bên phải màn hình, sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bạn đang xem trên web.
Việc Google tái cấu trúc trình duyệt Chrome cho kỷ nguyên AI đã được đẩy mạnh từ đầu năm nay với việc bổ sung Gemini vào thanh bên Chrome, được quảng bá như một trợ lý luôn hiện diện ở phía bên phải màn hình, sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bạn đang xem trên web.
Tuệ Minh
9to5 Google, The Wired
#Google #Chrome #trình duyệt #trí tuệ nhân tạo #hướng dẫn #phần mềm

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT