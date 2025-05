Ngân hàng BIDV Quảng Ninh bị cướp táo bạo

Ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Cảnh Ước (SN 1981) và Cao Thanh Hòa (SN 1994), cùng trú tỉnh Gia Lai, để điều tra tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan ra hiệu lệnh yêu cầu 2 xe ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Gia Lai do Ước và Hòa điều khiển.