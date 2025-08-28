Hà Nội

Ngắm "nữ thần cổ vũ" khoe dáng nét căng với bikini trên biển

Cộng đồng trẻ

Không thường xuyên đăng tải những hình bikini lên trang cá nhân, vậy nên bộ ảnh khoe dáng gần đây của cô nàng Lee Da Hye ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Trầm Phương
Lee Da Hye là một nữ cổ vũ viên (cheerleader) nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô được biết đến rộng rãi với biệt danh "nữ thần cổ vũ" hay "búp bê cổ vũ" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê, vóc dáng chuẩn và những màn trình diễn sôi động trên sân bóng. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, bộ ảnh diện bikini của cô nàng khiến lượng lớn người hâm mộ "mất máu" với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Chỉ sau một ngày đăng tải cô nàng thu hút hơn 185.000 lượt thả tim. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Lee Da Hye đã chọn một bộ bikini liền mảnh màu cam rực rỡ, với những đường cut-out tinh tế ở eo, khéo léo khoe trọn vòng eo săn chắc và đường cong gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Gam màu cam san hô không chỉ làm nổi bật làn da trắng mịn của cô mà còn hòa quyện với ánh nắng vàng của bãi biển, tạo nên một tổng thể đầy sức sống và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, “nữ thần cổ vũ” thể hiện sự đa dạng về biểu cảm và thần thái. Khi thì cô nàng tạo dáng tự tin, nhìn thẳng vào ống kính với nụ cười tươi tắn, khi lại nghiêng đầu duyên dáng, hay vô tư nghịch nước, cười đùa sảng khoái. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc tự nhiên này đã lột tả được vẻ đẹp chân thực, gần gũi và tính cách vui vẻ của Lee Da Hye. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc búi cao gọn gàng không chỉ giúp cô thêm phần trẻ trung mà còn rất phù hợp với bối cảnh bãi biển. (Ảnh: IGNV)
Lee Da Hye ra mắt với tư cách là hoạt náo viên cho đội bóng chày KIA Tigers vào năm 2019. Sau đó, sự nổi tiếng của cô vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, đặc biệt là tại Đài Loan. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng có một lượng fan khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. Cô có hơn 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram và gần 1 triệu người đăng ký trên YouTube. Các video ghi lại những khoảnh khắc cổ vũ hay những điệu nhảy của cô luôn thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở vai trò cổ vũ viên, Lee Da Hye đang mở rộng sự nghiệp của mình sang lĩnh vực giải trí. Cô đã thử sức với vai trò diễn viên, MC và thậm chí là ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lee Da Hye #nữ thần cổ vũ #bikini #đibiển #cheerleader #sao Hàn

