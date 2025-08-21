Hà Nội

Ngắm loạt ảnh "mặt học sinh, thân hình phụ huynh" của hot girl Đà Lạt

Loạt ảnh diện bikini gợi cảm "tràn màn hình" của hot girl Nguyễn Trương Anh Thư khiến người hâm mộ cô nàng không thể rời mắt.

Trầm Phương
Nguyễn Trương Anh Thư, một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, mới đây đã gây bão với bộ ảnh bikini khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, cô nàng diện bikini hai mảnh màu trắng chấm bi đỏ, khoe khéo vòng eo thon gọn, vòng một căng đầy và vòng ba săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng sứ cùng nụ cười duyên dáng càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Từng đường cong trên cơ thể được tôn lên một cách hoàn hảo, không hề phô trương mà vẫn đầy gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Anh Thư từ lâu được biết đến với danh xưng "mặt học sinh, thân hình phụ huynh" nhờ gương mặt baby, trong sáng đối lập hoàn toàn với body săn chắc, "bốc lửa". (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên cũng vì phong cách này nên nhiều lần gái xinh này nhận về nhiều bình luận tiêu cực, khiếm nhã. (Ảnh: IGNV)
Nhìn những hình ảnh hiện tại, ít ai biết rằng trước đây Anh Thư có thân hình khá mũm mĩm, tròn trịa. (Ảnh: IGNV)
Vóc dáng hiện tại là kết quả của nỗ lực giảm cân, siết dáng của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Anh Thư hiện tại là một make up artist khá có tiếng. (Ảnh: IGNV)
Trang cá nhân của cô nàng hiện có hơn 307.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 50.000 người thích trên Facebook. (Ảnh: IGNV)
Nhờ lợi thế ngoại hình, nàng "hot girl Đà Lạt" là mẫu ảnh được yêu thích. (Ảnh: IGNV)
#Nguyễn Trương Anh Thư #hot girl Đà Lạt #bộ ảnh bikini #body nóng bỏng #gương mặt baby #vóc dáng quyến rũ

