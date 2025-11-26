Hà Nội

Ngắm cung điện Tây Tạng hơn 1.000 phòng huyền bí nhất hành tinh

Kho tri thức

Ngắm cung điện Tây Tạng hơn 1.000 phòng huyền bí nhất hành tinh

Cung điện Potala là biểu tượng thiêng liêng của Tây Tạng, không chỉ ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi lịch sử và giá trị văn hóa đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Nằm trên đỉnh đồi Marpo Ri. Cung điện đứng sừng sững ở độ cao hơn 3.700 mét so với mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Lhasa. Ảnh: Pinterest.
Kết hợp hài hòa giữa cung điện và tu viện. Potala vừa là nơi ở của các đời Đạt Lai Lạt Ma, vừa là trung tâm tôn giáo quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Hơn 1.000 phòng bên trong. Cấu trúc Potala gồm vô số thư phòng, điện thờ, phòng tụng kinh và hành lang dài bất tận. Ảnh: Pinterest.
Tường dày tới 5 mét. Lớp tường dày đặc giúp công trình trụ vững trước khí hậu khắc nghiệt và thời gian. Ảnh: Pinterest.
Lưu giữ kho tàng tranh và tượng Phật cổ. Bên trong có hàng ngàn bức tranh tường, tượng và bản thảo cổ quý giá. Ảnh: Pinterest.
Sơn màu theo quy tắc truyền thống. Các màu trắng, đỏ và vàng của cung điện đại diện cho quyền lực tôn giáo và triết lý Tây Tạng. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Công trình trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu từ năm 1994. Ảnh: Pinterest.
Nơi hành hương linh thiêng. Mỗi năm, hàng nghìn Phật tử Tây Tạng đến Potala để hành lễ và chiêm bái. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
