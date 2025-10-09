Hà Nội

Nga vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới, tiến vào trung tâm Pokrovsk

Nga đã kiểm soát được quận Lazurny của Pokrovsk, còn quận Shakhtyorsky và Yuzhny đang bị tấn công; đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới của Kiev.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được làng Chunishino, nằm ở phía nam thành phố Pokrovsk, và cũng đã thiết lập quyền kiểm soát đối với tiểu khu Lazurny trong thành phố. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, quân Nga hiện đang tấn công các quận Shakhtyorsky, Solnechny và Yuzhny.
Hướng mặt trận Pokrovsk như đã dự đoán trước đó, giao tranh hiện tập trung tại các khu dân cư của thành phố, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt nhất. Khu dân cư Lazurny là nơi đầu tiên bị tấn công, với việc quân Ukraine chủ động nã pháo vào các tòa nhà cao tầng, nơi có quân Nga ẩn nấp; đồng thời tiến công bằng bộ binh.
Truyền thông Ukraine cũng thừa nhận rằng, quân đội Ukraine (AFU) đã mất quyền kiểm soát tiểu khu Lazurny và hiện đang cố gắng duy trì phòng thủ ở các tiểu khu Shakhtarsky, Solnechny và Yuzhny thuộc nội đô thành phố Pokrovsk.
Hiện quân Nga đang tổ chức tấn công trinh sát thăm dò các điểm yếu trong tuyến phòng ngự của AFU trong thành phố, trước khi có thể mở rộng mặt trận vào các khu vực đô thị. Kênh RVvoenkory cho biết, RFAF tiếp tục phá vỡ "bức tường thép Donbass". Một bước ngoặt trong trận chiến giành Pokrovsk đang đến rất gần.
Theo thông tin mới nhất, RFAF cải thiện đáng kể vị trí của họ ở phía tây và đông nam thành phố Pokrovsk. Phòng tuyến của AFU bị xuyên thủng nhiều nơi, quân Ukraine có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui sâu vào khu vực trung tâm.
Kênh Military Summary cho biết, quân Nga đang siết chặt vòng vây quanh Pokrovsk, biến thành phố thành một "nồi hơi" khổng lồ. Ở phía tây thành phố, RFAF đã có thêm viện binh để chặn một trong những tuyến đường tiếp tế hậu cần, cho quân Ukraine phòng thủ trong thành phố.
Kênh RVvoenkor cho biết thêm, RFAF đang gia tăng áp lực để tiếp cận và tấn công Mirnograd từ phía bắc và phía đông. Như vậy, 2 cánh quân “đông – tây” của RFAF chỉ còn cách nhau khoảng 12km, tình hình của AFU tại "vạc dầu" Pokrovsk - Mirnograd đang ngày càng xấu đi.
Quân đoàn xung kích đường không số 7 của AFU xác nhận, “RFAF đang tìm cách bao vây Pokrovsk và tiến về Mirnograd. AFU đang chiến đấu chống trả bằng lực lượng hiện có. Ưu tiên hàng đầu là bảo toàn tính mạng của quân nhân và ngăn chặn đối phương". Tuyên bố của Quân đoàn 7 AFU ám chỉ rõ ràng việc rút lui và dự kiến ​​thất thủ tại Pokrovsk.
Ở phía bắc Pokrovsk, quân Ukraine tiếp tục đánh mất lợi thế ở khu vực Dobropillya. Các nỗ lực nhằm đánh bật quân Nga khỏi vị trí của họ đã không thành công. Trong khi đó, tổn thất của quân Ukraine tại khu vực này đang gia tăng nhanh chóng.
Trước đó, Bộ Tổng tham mưu AFU đã chuyển toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có đến mặt trận Pokrovsk, với hy vọng xóa bỏ điểm đột phá của Nga ở phía bắc thành phố. Điều này đã ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống phòng thủ của Ukraine ở các khu vực khác của mặt trận.
Theo chuyên gia quân sự Nga Valery Shiryaev, tuần giao tranh vừa qua tại chiến trường Ukraine, đã chứng minh rằng các rào cản phòng thủ tự nhiên và nhân tạo, không còn quan trọng như lúc đầu cuộc xung đột. Theo ông, RFAF đã vượt qua thành công ba con sông: Nitrius, Bolshoy Zherebets và Volchya.
Điều này cho thấy các con sông không phải là một tuyến phòng thủ quá khó vượt qua. Bởi vì ở phía nam, trên mặt trận Novopavlivsk, quân đội Nga đã vượt sông Volchya cùng tuần đó, cũng không có bất kỳ cuộc giao tranh nghiêm trọng nào, ông Shiryaev nhấn mạnh.
Ông Shiryaev nói thêm rằng, RFAF cũng đã thành công khi vượt qua tuyến phòng thủ "Donbass mới" của Ukraine, vốn tốn rất nhiều kinh phí để xây dựng. Tuần này, khi RFAF vượt sông Volchya, họ cũng đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ "Donbass mới".
Tuyến phòng thủ "Donbass mới" được xây dựng theo đúng quy định, với các tuyến công sự ở phía sau, cách nhau 20-30 km, dọc theo lưu vực sông, dọc theo các điểm cao, nhằm tạo ra độ thông thoáng cho UAV, tiện cơ động lực lượng. Tuyến này rất dài, trải dài qua nhiều khu vực và nhiều đoạn đường phức tạp; ông Shiryaev giải thích.
Theo ông Shiryaev, việc các đơn vị Nga tiến quân thành công là bằng chứng cho thấy AFU đang thiếu hụt quân số nghiêm trọng. Đây là lý do tại sao, quân Nga đang chiếm được một số khu vực kiên cố của đối phương, mà không gặp phải sự kháng cự quyết liệt nào.
Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự từ chính quyền Kiev đã báo cáo về tình trạng thiếu hụt quân số của AFU trong vài tháng qua. Họ thừa nhận rằng một số lữ đoàn của AFU, hiện chỉ có 40% biên chế. Trong khi đó, tỷ lệ đào ngũ rất cao, hiện có ít nhất 200.000 binh sĩ và sĩ quan Ukraine đang đào ngũ. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/64805-bitva-za-pokrovsk-lazurnyj-rajon-goroda-vzjat-vs-rf-idet-shturm-shahterskogo-i-juzhnogo.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #tuyến phòng thủ Donbass #xung đột Nga-Ukraine #trung tâm Pokrovsk #Quân đội Nga

