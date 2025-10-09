Nga vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới, tiến vào trung tâm Pokrovsk

Ở phía bắc Pokrovsk, quân Ukraine tiếp tục đánh mất lợi thế ở khu vực Dobropillya. Các nỗ lực nhằm đánh bật quân Nga khỏi vị trí của họ đã không thành công. Trong khi đó, tổn thất của quân Ukraine tại khu vực này đang gia tăng nhanh chóng.