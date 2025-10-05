Hà Nội

Ukraine đột phá mặt trận phía bắc Pokrovsk, hai bên ăn miếng trả miếng

Quân sự

Hai ngôi làng đã đổi chủ trong ba ngày! Quân đội Ukraine bắt đầu phản công ở mặt trận phía bắc Pokrovsk, trong khi đó Nga lật thế cờ ở Dobropolye.

Tiến Minh
Trên chiến trường Donetsk ở phía đông Ukraine, tình hình liên tục thay đổi như một cái “bập bênh”. Trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc giao tranh đẫm máu trên đường phố ở thành phố Pokrovsk, thì một cuộc tấn công âm thầm và chết chóc đã đẩy quân Nga ở mặt trận phía bắc đến bờ vực nguy hiểm.
Chi tiết được Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ tiết lộ, cho thấy vào ngày 23/9, một đơn vị biệt kích Ukraine, với chiến thuật táo bạo, đã đột nhập vào làng Novotoretske, phục kích và tiêu diệt một phân đội bộ binh Nga, rồi tiến về phía nam, đột phá qua tuyến phòng thủ của quân đội Nga (RFAF) ở mặt trận phía bắc Pokrovsk.
Hậu quả của cuộc tấn công bất ngờ này tàn khốc hơn nhiều so với dự kiến, khi trận địa phòng ngự của quân Nga bị chia cắt thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một lối đi hẹp rộng hai hoặc ba km nối liền với hậu phương. Tuyến đường tiếp tế bên bờ vực bị phá vỡ, và tình hình trở nên bấp bênh.
Trong khi đó, quân đội Ukraine (AFU) không chỉ củng cố vị trí mà còn nhanh chóng chiếm được hầu hết làng Pankivka và mở ra một cây cầu chiến lược nối liền với làng Vladimirivka. Cây cầu này giúp AFU có thể nhanh chóng cơ động lực lượng qua sông Kezeny Torets, tạo thế cho một cuộc tấn công gọng kìm.
Cuộc xâm nhập thành công của AFU vào khu vực chân “mỏm đá” Dobropolye là một ví dụ điển hình về "chiến thuật tàng hình", trong chiến tranh hiện đại. Hiện nay, các nhà phân tích quân sự có hai giả thuyết chính về diễn biến trong cuộc tấn công của AFU vào chân “mỏm đá” Dobropolye.
Đầu tiên, mục tiêu của AFU là thọc sâu chiếm cứ điểm Boykivka, sau đó vượt sông Kezeny Torets và tiến về phía bắc vào làng Novotoretske. Mặc dù mạo hiểm, cách tiếp cận này phù hợp với chiến thuật truyền thống "tấn công khu vực bằng một điểm đột phá duy nhất" của AFU.
Giả thuyết mang tính thuyết phục hơn, cho rằng quân Ukraine đã phát động một cuộc tấn công trực tiếp từ Vladimirivka, nhanh chóng chiếm được phần lớn Novotoretske. Chiến thuật "tập trung" này đòi hỏi giữ bí mật và phối hợp cực kỳ chặt chẽ; nhưng nếu thành công, lợi ích sẽ lớn hơn gấp bội.
Bất kể lựa chọn nào, kết quả là AFU đã tái chiếm lại được một số khu vực, củng cố đầu cầu; ngoài ra còn cô lập quân Nga ở mặt trận phía bắc bằng cách kiểm soát làng Pankivka và cây cầu nối với làng Volodymyrivka, mà họ vẫn giữ được từ trước là một thành công lớn.
Quan trọng hơn, cây cầu đã trở thành một nút thắt then chốt cho sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên bờ sông của AFU, khi bất kỳ cuộc phản công nào của Nga cũng sẽ đòi hỏi các cuộc phản công đồng thời từ cả hai bên bờ sông, làm tăng đáng kể độ khó chiến thuật.
Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội cả về quân số và hỏa lực, RFAF không bao giờ để họ rơi vào thế bất lợi. Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF tiếp tục tấn công làm suy yếu cụm lực lượng hỗn hợp của đối phương trong trận phản công Dobropolye.
Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 tiếp tục quấy rối các đơn AFU, khi lực lượng này đang bung hết khả năng nhằm ngăn chặn mũi nhọn tác chiến của RFAF phía đông nam Dobropolye. Cả hai bên đều đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, và một tình huống đặc biệt đã xuất hiện trên bản đồ chiến sự.
Ở sườn phía đông trong cuộc phản công của AFU, quân Nga đã giành lại được thế chủ động và buộc các đơn vị xung kích của Ukraine phải chuyển sang phòng thủ một phần. Song song với đó, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực mãnh liệt dọc theo các làng Vladimirivka, Shakhove và Sofiyivka. Đây là nơi AFU đang tập trung lực lượng, tìm cách mở rộng về phía Novotoretske.
Các đợt pháo kích do RFAF tổ chức gây ra tổn thất đáng kể về nhân lực và vật lực cho đối phương tại hành lang phản công hẹp nhưng dày đặc binh sĩ AFU. Đồng thời, áp lực vẫn tiếp tục đè nặng lên hai bên sườn khu vực phản công của AFU hướng về Novotoretske.
Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân 8 RFAF tại khu vực này vẫn như cũ: siết chặt "nút cổ chai" mà các đơn vị Ukraine đang phản công. Đến ngày 29/9, thế trận trong khu vực đã đổi chiều, khi RFAF lật thế cờ ở Dobropolye, tổ chức bao vây lại quân Ukraine.
Trong khi AFU dồn quân tổ chức đột phá trên mặt trận phía bắc Pokrovsk, thì lực lượng bảo vệ trong thành phố Pokrovsk phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất, khi con đường chính nối làng Grichino với Pokrovsk đã trở thành “bãi đi săn” của UAV FPV Nga.
Dù là xe tải hạng nặng chở đạn pháo hay xe bán tải nhỏ chở hàng tiếp tế, bất kỳ phương tiện nào đi vào con đường này đều sẽ bị máy bay không người lái dẫn đường bằng sợi quang của Nga nhắm bắn chính xác, không ai thoát khỏi thương vong.
Hỏa lực pháo binh Nga trải dài tới 30 km về phía tây bắc thành phố, với các cuộc pháo kích thường xuyên diễn ra ngay cả trong bán kính 50 km. Vùng an toàn trước đây giờ đã trở thành vùng cấm, buộc AFU phải dừng các hoạt động tiếp tế và luân chuyển quân quy mô lớn; chuyển sang vận tải bộ bằng sức người.
Hiện AFU muốn ra vào trong thành phố, phải đợi trời tối, hành quân bộ qua những cánh đồng, cánh rừng; đó là một cuộc hành quân tử thần. Trong khi RFAF đã bắt đầu chiến dịch Thu - Đông trên lãnh thổ Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, Ukrinform)
Tiến Minh
Sina
