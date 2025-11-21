Nga tuyên bố kiểm soát Kupiansk, Ukraine lập tức bác bỏ

RT đưa tin, trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sở chỉ huy quân sự ngày 20/11, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk ở Đông Bắc Ukraine.

Được biết, Kupiansk là một trung tâm hậu cần quan trọng gần sông Oskol. Việc chiếm được quyền kiểm soát thành trì này sẽ giúp bảo vệ các vị trí của Nga trong khu vực và cho phép tiếp tục di chuyển về phía tây.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS.

"Lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Kupiansk", Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov phát biểu trong cuộc họp báo, lưu ý thêm rằng lực lượng Ukraine đã bị loại bỏ ở bờ trái sông và các điều kiện đã được chuẩn bị để họ đầu hàng.

Tổng thống Putin biểu dương lực lượng Nga, nói thêm rằng khoảng 15 tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị bao vây trong và xung quanh Kupiansk.

Theo Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Quân đội Nga đang tiến công trên nhiều mặt trận. Lực lượng "Miền Đông" đã giành được quyền kiểm soát 13 khu định cư và hơn 230 km2 ở các khu vực Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Tập đoàn quân "Miền Bắc" kiểm soát phần lớn Volchansk thuộc vùng Kharkov. Tại Donetsk, lực lượng "Miền Nam" nắm giữ một phần Konstantinovka và đang "giải phóng" trung tâm thành phố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và các sĩ quan chỉ huy. Ảnh: Văn phòng báo chí và thông tin của Tổng thống Nga.

Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ báo cáo về việc thành phố Kupiansk bị bao vây, cho rằng tuyên bố của Moscow là phóng đại.

"Kupiansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, đồng thời phủ nhận bất kỳ thất bại lớn nào ở Volchansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Dù vậy, theo RT, Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng đào ngũ và thiếu quân tiếp viện, trong khi công chúng ngày càng phản ứng đối với việc huy động quân và các báo cáo về việc binh lính bị ép buộc phải canh giữ các vị trí không thể phòng thủ.