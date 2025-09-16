Hà Nội

Quân sự

Cạn kiệt khí tài, Ukraine gắn tên lửa lên máy bay phun thuốc sâu đối phó UAV

Một video mới đây cho thấy, chiếc máy bay phun thuốc nông nghiệp từ thập niên 80 được Ukraine cải tiến, gắn tên lửa không đối không đánh chặn UAV.

Tuệ Minh

Theo báo cáo của nhóm tin tặc tình báo Tysk từ Telegram, một đoạn phim mới đã xuất hiện, cho thấy một trong những giải pháp phòng không phi truyền thống nhất của Ukraine cho đến nay.

Một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 Agro Turbo được trang bị hai tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại R-73.

Chiếc phi cơ phun thuốc trừ sâu được Ukraine cải tạo, gắn tên lửa không đối không - Ảnh trích từ video.

Hình ảnh này nhấn mạnh chiến lược đang được Kiev triển khai nhằm cải tiến các nền tảng dân sự hiện có thành các hệ thống quân sự ứng biến, nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các máy bay không người lái bay thấp, chậm như Shahed/Geran-2 của Nga.

Sự phát triển này cũng chứng minh khả năng tích hợp các kho tên lửa cũ vào các vai trò mới của Ukraine, phù hợp với xu hướng đổi mới rộng lớn hơn trong lĩnh vực phòng không.

Zlin Z-137, ban đầu là máy bay phun thuốc trừ sâu tuabin cánh quạt do Tiệp Khắc chế tạo được giới thiệu vào những năm 1980. Nó được thiết kế cho các hoạt động nông nghiệp ở độ cao thấp, tốc độ thấp, những đặc điểm hiện khiến nó trở thành nền tảng đánh chặn các phương tiện bay không người lái hoạt động ở các cấu hình bay tương tự.

Nguyên mẫu phun thuốc trừ sâu Zlin Z-137 Agro Turbo. Ảnh: Zlin Industries

Biến thể được nhìn thấy trong video đã được sơn màu xám theo phong cách quân sự với các sọc nhận dạng thân máy bay màu trắng để giảm thiểu nguy cơ hỏa lực của phe mình.

Vũ khí của nó bao gồm 2 tên lửa R-73 dưới mỗi cánh, được bổ sung bởi hai kho chứa hình trụ gắn bên trong, có thể là thùng nhiên liệu hoặc tàn tích của vai trò phun thuốc trừ sâu ban đầu của nó.

Tên lửa R-73 được gắn trên USV tấn công mặt nước. Ảnh: Naval

R-73, được NATO gọi là AA-11 Archer, là một tên lửa tầm ngắn, có tầm ngắm cao với đầu dò có khả năng tấn công mục tiêu ở góc lên tới ±75 độ, mang lại cho nó sự linh hoạt chống lại các máy bay không người lái cơ động.

Tên lửa này đóng vai trò là máy bay đánh chặn tầm ngắn chính của Ukraine trên các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27.

Gần đây hơn loại tên lửa này còn được gắn lên các nền tảng trên mặt đất và trên biển như hệ thống SAM container "Gravehawk", xe 9K33 Osa đã được cải tiến và tàu mặt nước không người lái Sea Dragon.

Xe chiến đấu bộ binh bị Ukraine biến thành pháo tự hành.
Army Recognition
https://armyrecognition.com/news/aerospace-news/2025/ukraine-converts-zlin-z-137-crop-duster-into-r-73-air-to-air-missile-platform-to-counter-drone-threat
