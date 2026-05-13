Nga triển khai hải quân bảo vệ tuyến vận tải chiến lược ở biển Hoa Đông

Nga tăng cường lực lượng hải quân tại biển Hoa Đông nhằm bảo vệ vận tải dân sự trước sức ép từ Mỹ và đối tác trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Nguyễn Cúc

Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã triển khai lực lượng hải quân tới khu vực biển Hoa Đông nhằm bảo vệ các tuyến vận tải dân sự trước nguy cơ bị Mỹ kiểm soát hoặc chặn bắt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh hàng hải giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Theo thông tin từ tạp chí quân sự Military Watch Magazine, phía Nga cho rằng Mỹ đang mở rộng hoạt động kiểm soát hàng hải đối với các tàu thương mại có liên quan tới Nga và các đối tác chiến lược của Moscow. Điều này khiến Nga phải tăng cường hiện diện quân sự tại các tuyến hàng hải trọng yếu ở Đông Á.

Khinh hạm viễn dương lớp Admiral Gorshkov của Hải quân Nga

Các nguồn tin cho biết lực lượng được triển khai gồm nhiều tàu mặt nước thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Nhiệm vụ chính là hộ tống tàu thương mại, giám sát hoạt động quân sự trong khu vực và bảo đảm tự do hàng hải đối với các tuyến vận tải chiến lược nối Nga với châu Á.

Động thái mới của Moscow diễn ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mở rộng quyền kiểm tra, bắt giữ các tàu bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt. Trước đó, Washington cũng đã thúc đẩy việc thành lập các đơn vị chuyên trách có khả năng tiến hành kiểm soát tàu dân sự trên biển.

Giới phân tích nhận định việc Nga triển khai hải quân tới biển Hoa Đông không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ vận tải biển mà còn thể hiện sự phối hợp chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh trong việc đối phó sức ép từ Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Biển Hoa Đông hiện là một trong những khu vực có mật độ hoạt động quân sự dày đặc nhất thế giới. Ngoài sự hiện diện của Mỹ, khu vực này còn chứng kiến hoạt động thường xuyên của hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Điều đó làm gia tăng nguy cơ va chạm hoặc leo thang căng thẳng quân sự ngoài ý muốn.

Đội phản ứng an ninh hàng hải của Tuần duyên Hoa Kỳ

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Nga mở rộng hoạt động hải quân tại Đông Á phản ánh xu hướng chuyển dịch chiến lược của Moscow sang khu vực châu Á trong bối cảnh đối đầu với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy các tuyến hàng hải quốc tế đang trở thành một mặt trận cạnh tranh địa chính trị mới giữa các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Việc Nga triển khai hải quân tới biển Hoa Đông cho thấy Moscow đang chuyển từ thế phòng thủ sang bảo vệ trực tiếp các tuyến vận tải chiến lược trước nguy cơ bị phương Tây kiểm soát hoặc trừng phạt trên biển. Động thái này cũng phản ánh mức độ phối hợp quân sự Nga - Trung ngày càng sâu rộng tại Đông Á, khu vực vốn là trọng tâm chiến lược của Mỹ. Nếu xu hướng này tiếp tục, biển Hoa Đông có thể trở thành điểm nóng cạnh tranh hàng hải mới giữa các cường quốc, làm gia tăng nguy cơ va chạm quân sự ngoài ý muốn.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-east-china-sea-protect-shipping
#Nga #Hải quân Nga #biển Hoa Đông #Mỹ #tàu hàng dân sự #vận tải biển

Căng thẳng chiến lược trên Đại Tây Dương khi Nga mở rộng lực lượng hải quân

Phương Tây đối mặt với thách thức từ Nga, với các hoạt động hạm đội tàu ngầm và hiện đại hóa lực lượng, làm thay đổi cán cân quyền lực trên biển.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Đại tướng Gwyn Jenkins – mới đây cảnh báo rằng các quốc gia phương Tây có nguy cơ đánh mất lợi thế chiến lược trên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Hải quân Nga đang gia tăng đáng kể năng lực tác chiến và đầu tư mạnh cho hiện đại hóa lực lượng.

Theo tướng Jenkins, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, phương Tây luôn duy trì ưu thế tại khu vực Đại Tây Dương. Tuy nhiên, lợi thế này hiện đang bị thu hẹp nhanh chóng. “Chúng ta vẫn đang cầm cự, nhưng chỉ trong gang tấc. Các đối thủ tiềm tàng đang đầu tư hàng tỷ bảng. Nếu không tăng tốc, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế,” người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Anh nhấn mạnh.

Hải quân đánh bộ Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu ở Sumy

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, tiếp tục mở rộng thêm đầu cầu của quân đội Nga ở tỉnh Sumy của Ukraine.

Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga (RFAF), đang tích cực thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Nga Putin, được đưa ra trong chuyến thăm của ông tới khu vực Kursk gần đây, về việc thành lập “vành đai an ninh” dọc theo biên giới ở khu vực Sumy của Ukraine.
Khi RFAF tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine, quân đội Ukraine (AFU) đã không có sự chuẩn bị tốt cho thế trận phòng thủ, kết quả là AFU phải trả giá đắt, khi phải liên tục rút lui. Hiện AFU tại Sumy, thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng dự bị và họ phải huy động cả lính biên phòng trên biên giới với Romania và Moldova, đến tăng viện cho mặt trận Sumy
Hải quân đánh bộ Nga tiến sâu vào Sumy, Ukraine khó phản công do thiếu quân

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 155 của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Andreyevka ở tỉnh Sumy, trong khi các mũi tấn công khác tiến đến phía nam đường cao tốc H07.

Quân đội Nga (RFAF) từ đầu cầu Kursk, đang tiến sâu vào tỉnh Sumy của Ukraine với tốc độ rất nhanh. Trang Military Review hôm nay đưa tin, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 RFAF đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Andreyevka ở tỉnh Sumy; nằm bên sườn phải theo hướng tiến công của RFAF.
Các ngôi làng Alekseyevka và Vladimirovka gần đó cũng đã RFAF kiểm soát. Một ngôi làng khác gần đó là làng Konstantinovka, đã bị Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 40 RFAF tràn ngập từ trước đó. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc họ kiểm soát làng Alekseyevka vào ngày hôm qua.
