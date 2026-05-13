Nga triển khai hải quân bảo vệ tuyến vận tải chiến lược ở biển Hoa Đông

Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã triển khai lực lượng hải quân tới khu vực biển Hoa Đông nhằm bảo vệ các tuyến vận tải dân sự trước nguy cơ bị Mỹ kiểm soát hoặc chặn bắt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh hàng hải giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Theo thông tin từ tạp chí quân sự Military Watch Magazine, phía Nga cho rằng Mỹ đang mở rộng hoạt động kiểm soát hàng hải đối với các tàu thương mại có liên quan tới Nga và các đối tác chiến lược của Moscow. Điều này khiến Nga phải tăng cường hiện diện quân sự tại các tuyến hàng hải trọng yếu ở Đông Á.

Khinh hạm viễn dương lớp Admiral Gorshkov của Hải quân Nga

Các nguồn tin cho biết lực lượng được triển khai gồm nhiều tàu mặt nước thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Nhiệm vụ chính là hộ tống tàu thương mại, giám sát hoạt động quân sự trong khu vực và bảo đảm tự do hàng hải đối với các tuyến vận tải chiến lược nối Nga với châu Á.

Động thái mới của Moscow diễn ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mở rộng quyền kiểm tra, bắt giữ các tàu bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt. Trước đó, Washington cũng đã thúc đẩy việc thành lập các đơn vị chuyên trách có khả năng tiến hành kiểm soát tàu dân sự trên biển.

Giới phân tích nhận định việc Nga triển khai hải quân tới biển Hoa Đông không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ vận tải biển mà còn thể hiện sự phối hợp chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh trong việc đối phó sức ép từ Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Biển Hoa Đông hiện là một trong những khu vực có mật độ hoạt động quân sự dày đặc nhất thế giới. Ngoài sự hiện diện của Mỹ, khu vực này còn chứng kiến hoạt động thường xuyên của hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Điều đó làm gia tăng nguy cơ va chạm hoặc leo thang căng thẳng quân sự ngoài ý muốn.

Đội phản ứng an ninh hàng hải của Tuần duyên Hoa Kỳ

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Nga mở rộng hoạt động hải quân tại Đông Á phản ánh xu hướng chuyển dịch chiến lược của Moscow sang khu vực châu Á trong bối cảnh đối đầu với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy các tuyến hàng hải quốc tế đang trở thành một mặt trận cạnh tranh địa chính trị mới giữa các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.