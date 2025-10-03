Nga tiêu diệt đơn vị Azov ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk

Hà Nội

Quân sự

Theo Military Review, Nga đã tiêu diệt nhóm quân Azov đang bị bao vây ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk sau khi đơn vị này từ chối đầu hàng.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga, dẫn nguồn tin từ Cụm quân phía Nam của Quân đội Nga (RFAF), cho biết các đơn vị xung kích của họ tiếp tục các hoạt động “dọn dẹp” khu vực phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk, nằm cách thành phố Kostiantynivka vài km về phía nam.
Quân Ukraine còn lại, những người không thể trốn thoát khỏi vòng vây của quân Nga, đang bị tiêu diệt vì họ từ chối đầu hàng. Nhóm quân Ukraine, bị bao vây ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk, chủ yếu bao gồm quân của Lữ đoàn Azov số 12, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, cũng như Lữ đoàn Lyut, bao gồm các sĩ quan cảnh sát.
Các lực lượng trên không có ý định đầu hàng, vì vậy họ chỉ đơn giản là bị tiêu diệt trong hoạt động “dọn dẹp” của quân Nga. Theo người phát ngôn báo chí của Cụm quân phía Nam RFAF, họ đã loại khỏi vòng chiến đấu 10 lính Ukraine cố thủ tại phía nam hồ Kleban-Byk, kiểm soát thêm hơn 1 km2 lãnh thổ.
Như Military Review đã đưa tin trước đó, quân Ukraine bị mắc kẹt gần hồ chứa đang cố gắng thoát qua hồ nước bằng cách đóng bè từ chai nhựa. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công, thứ nhất là do hồ chứa quá rộng, và thứ hai là UAV của Nga liên tục hoạt động phía trên hồ, đơn giản là ít cho họ cơ hội sống sót.
Kênh Rybar của Nga cho biết, ở phía nam và đông hồ chứa nước Kleban-Byk, giao tranh diễn ra hết sức ác liệt. Sau hơn một tháng bị bao vây và tấn công liên tục, một tiểu đoàn tấn công của Lữ đoàn xung kích Azov số 12 và Lữ đoàn Lyut với hơn 800 quân, đã giảm xuống còn khoảng 80 người.
Không còn nơi nào để trốn thoát, quân Ukraine vẫn cố thủ trong rừng, nhưng đạn dược và lương thực sẽ sớm cạn kiệt. Vào ngày 27/9, các nguồn tin quân sự của Nga cho biết, những tàn quân Ukraine bị mắc kẹt đang cố gắng thoát ra, bằng cách đóng bè hoặc bơi qua hồ chứa Kleban-Byk.
Sau khi phát hiện ra quân Ukraine đang thoát vây bằng cách vượt hồ, quân đội Nga đã áp dụng một biện pháp nhân đạo hơn, sử dụng UAV để phát thông điệp và rải truyền đơn thuyết phục số quân Ukraine còn lại đầu hàng, nhưng không nhận được phản hồi.
Sau nhiều lần thuyết phục không thành, RFAF đã ra lệnh tiêu diệt hoàn toàn số quân còn lại của Lữ đoàn Azov 12 trên bờ nam hồ chứa Kleban-Byk. Đến sáng ngày 28/9, RFAF đã phát hiện và đánh chìm một số bè, tiêu diệt hơn một chục binh sĩ Ukraine (hai người trong số họ đã cố gắng vượt qua hồ và có mang theo vũ khí).
Cho dù quân Ukraine đang ở trên bè hay đang bơi, họ sẽ phải vượt qua khu vực hồ Kleban-Byk có chiều rộng nhỏ nhất là hơn 600 mét nước, một đoạn đường đủ dài để UAV của Nga, có đủ thời gian thực hiện các đòn “trinh sát phát hiện + tấn công”; đảm bảo không có một người lính Ukraine vượt hồ có thể sống sót.
Sự việc này minh chứng rõ ràng sự tàn khốc của chiến tranh hiện đại. Những tàn quân của Lữ đoàn Azov 12, đang cố gắng tuyệt vọng để thoát ra, đã vấp phải sự phong tỏa chặt chẽ của Nga. Những nỗ lực thuyết phục họ đầu hàng của RFAF đã thể hiện một mức độ nhất định về đạo đức chiến tranh, nhưng sau khi thất bại, họ buộc phải dùng đến các biện pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu quân sự.
Trong khi đó ở khu vực phía bắc hồ chứa nước Kleban-Byk, chính là thành phố Konstantinovka, nơi Cụm quân phía Nam RFAF đang dần xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Đoạn phim đã được công bố trực tuyến, cho thấy quân Nga sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek, tấn công các trung tâm điều khiển UAV của AFU gần Konstantinovka.
Đoạn video cho thấy các hệ thống TOS-1A nã đạn nhiệt áp vào các vị trí của quân Ukraine, nơi được cho là bố trí các trạm điều khiển UAV. Trong số những thứ khác, ăng-ten cũng bị bắn trúng, cùng với các thiết bị Internet vệ tinh đầu cuối Starlink mà chỉ huy AFU sử dụng, để điều hành hoạt động của cấp dưới.
Điều đáng chú ý là chính nhờ vào hoạt động của lực lượng UAV của AFU, mà quân Ukraine vẫn có thể chống cự trước đòn tấn công mãnh liệt của RFAF. Đây là lý do tại sao việc xác định và phá hủy các trung tâm điều khiển UAV hiện là ưu tiên của RFAF.
Chiến thuật này của RFAF đang được tiến hành ở mọi khu vực và đang mang lại những kết quả rõ ràng. Tại những khu vực mà AFU không thể sử dụng máy bay không người lái hàng loạt, các đơn vị Nga đang tiến quân nhanh hơn đáng kể.
Trong khi đó, các đơn vị UAV của Nga đã gần như chặn hoàn toàn các tuyến tiếp tế của Ukraine ở khu vực Donbass do Kiev kiểm soát. Đặc biệt, tuyến tiếp tế hậu cần của AFU ở Pokrovsk, đã bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của RFAF kiểm soát hoàn toàn. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform).
Pháo nhiệt áp TOS-1A của quân đội Nga tấn công vị trí điều khiển UAV của quân đội Ukraine ở phía nam thành phố Kostiantynivka. Nguồn Military Review
Tiến Minh
Topwar
#Hồ chứa nước #Kleban-Byk #Kostiantynivka #Azov #Nga bao vây quân Ukraine #Quân đội Nga

