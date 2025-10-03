Nga tiêu diệt đơn vị Azov ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk

Theo Military Review, Nga đã tiêu diệt nhóm quân Azov đang bị bao vây ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk sau khi đơn vị này từ chối đầu hàng.