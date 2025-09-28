Hà Nội

Quân đội Nga ở phía Bắc Pokrovsk đối mặt với thời khắc nguy hiểm nhất

Tình hình ở khu vực phía bắc Pokrovsk đang có những diễn biến bất lợi cho quân đội Nga, khi Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị vào đây.

Tiến Minh
Tình hình chiến sự ở mặt trận thành phố Pokrovsk đang diễn biến hết sức ác liệt, khi cả hai bên đều tung các lực lượng dự bị lớn vào đây; cả quân đội Nga và Ukraine chiến đấu giằng co, có thắng, có thua. Hiện quân Nga ở mặt trận phía bắc Pokrovsk có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) và Biên niên sử Quân sự, vào ngày 23/9, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã xâm nhập vào trung tâm làng Novotoretske, phục kích một đơn vị bộ binh Nga và tiến về phía nam làng, khiến toàn bộ ngôi làng mất kiểm soát. Điều này khiến lực lượng Nga ở cực bắc gần như bị bao vây, chỉ còn cách khoảng cách liên lạc với tuyến sau từ hai đến ba km, khiến họ rơi vào tình thế bấp bênh.
Về việc quân Ukraine đã đột nhập vào làng Novotoretske như thế nào, hiện có hai giả thuyết: một là quân Ukraine xuất phát từ phía nam Nykanorovka, đi theo tuyến đường tiến công trước đó để chiếm làng Boikivka, sau đó vượt sông Torets, tấn công từ phía nam làng và cuối cùng tiến vào trung tâm.
Tuy nhiên, tin tức này cho biết quân đội Ukraine chỉ kiểm soát phía nam làng; một giả thuyết khác là quân đội Ukraine (AFU) đã đột phá thẳng vào từ Volodymyrivka, tiến về phía nam làng và cũng kiểm soát được phần lớn ngôi làng.
Quan trọng hơn, quân Ukraine đã chiếm lại hơn một nửa ngôi làng Pankivka gần đó, và mở cây cầu nối Pankivka và Volodymyrivka. Cây cầu này giúp cho quân Ukraine ở cả bờ đông và bờ tây sông Torets hỗ trợ lẫn nhau, tăng đáng kể khả năng cơ động.
Bất kể lý do là gì, nguy cơ quân đội Nga (RFAF) bị bao vây ở mặt trận phía bắc vẫn còn. Tuy nhiên, ngay cả khi bị bao vây, việc tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Nga vẫn rất khó khăn. Vì xét cho cùng, quân Nga vẫn có lợi thế về quân số và đặc biệt là hỏa lực, nhất là không quân.
Kênh Military Summary đưa tin, tình hình với mũi thọc sâu của quân Nga ở Dobropolye, ngày càng xấu đi, dường như họ đã bị quân Ukraine bao vây ngược. Các hình ảnh định vị địa lý từ điểm nóng này xác nhận rằng RFAF thực sự đang trong tình thế nguy cấp.
Nhìn sang các khu vực khác trong thành phố Pokrovsk, bản đồ nhiệt hỏa hoạn của NASA cho thấy giao tranh chính tập trung ở các quận Razurny, Shakhtyorsky và Solnechnyy, cũng như ở phía tây bắc. Kiến trúc của các quận phía đông nam này rất giống với Bakhmut, với những ngôi nhà hình bán nguyệt dày đặc.
Cấu trúc này đặc biệt phù hợp cho việc phòng thủ của AFU, khiến việc chiến đấu tiến công trở nên đặc biệt khó khăn. Phần lớn Razurny và Shakhtyorsky hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, và quân Nga dự định sẽ tiến từ đó về phía bắc đến đường cao tốc M30.
Trong khi đó, ở phía tây bắc Pokrovsk, RFAF đã bắt đầu tấn công khu công nghiệp thành phố. Có lẽ, sau những thất bại ở mặt trận phía bắc, họ đang cố gắng mở một tuyến đường đến ngôi làng Grichino ở phía tây bắc. Tuyến đường này sẽ cắt đứt hậu cần của AFU và bao vây hoàn toàn thành phố Pokrovsk.
Hiểu được ý đồ của RFAF, AFU đang điều động các lực lượng dự bị về phía khu công nghiệp. Giao tranh trong khu công nghiệp chắc chắn sẽ rất ác liệt, khiến đây trở thành khu vực ác liệt nhất trên mặt trận này. Nếu AFU không giữ được khu vực này, số phận Pokrovsk coi như an bài.
Tại khu vực thị trấn Rodinske ở phía bắc Pokrovsk, theo kênh Readovka, quân Nga đã hoàn toàn cô lập nhóm quân Ukraine đồn trú tại thị trấn này, khỏi sự tiếp xúc với các lực lượng chính của AFU tại Pokrovsk và Mirnograd.
Readovka cho biết, giao tranh giành khu vực Pokrovsk - Mirnograd đang ngày càng trở nên ác liệt, khi quân Nga tiếp tục gia tăng áp lực lên đối phương không chỉ ở Pokrovsk mà còn ở các cứ điểm phòng thủ lớn khác. Bất chấp sự phản công ác liệt của quân Ukraine cách đó không xa, Tập đoàn quân 51 RFAF đã hoàn thành việc bao vây nhóm binh sĩ AFU đồn trú tại Rodynske.
Theo ước tính sơ bộ, có tới 2 tiểu đoàn bộ binh AFU (tối đa 1.000 quân) bị mắc kẹt trong thị trấn này. Không có thông tin chính xác về vũ khí và trang bị của họ. Tuy nhiên, mặc dù đã hoàn toàn mất liên lạc với lực lượng chủ lực, nhóm AFU đồn trú tại Rodynske vẫn sẽ không đầu hàng.
Giống như ở Pokrovsk và Mirnograd, quân Ukraine ở Rodinske có thể đã có lượng đạn và lương thực dự trữ trong các tầng hầm. Điều này cho phép họ chiến đấu độc lập trong thời gian tương đối dài, mặc dù khó có thể tổ chức các hoạt động tấn công đột phá, để kết nối với lực lượng bên ngoài; nhưng vẫn đủ sức chiến đấu cầm chân quân Nga tại đây. (nguồn ảnh Military Review, Rybar, Ukrinform).
Tiến Minh
Svpressa
#quân Nga bị bao vây #Pokrovsk #giao tranh ở Pokrovsk #Nga tấn công Pokrovsk #thành phố Pokrovsk #xung đột Ukraine

