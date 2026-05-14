Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, mạnh nhất thế giới

Nga xác nhận phóng thử thành công tên lửa Sarmat, có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ, tăng cường sức mạnh răn đe chiến lược.

Nguyễn Cúc

Nga ngày 13/5 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, loại vũ khí được Moscow mô tả là “mạnh nhất thế giới” và sẽ được đưa vào trực chiến cuối năm 2026.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vụ phóng là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Ông khẳng định Sarmat có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.

Lễ ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa Voyevoda - Tiền thân trực tiếp của tên lửa Sarmat đang hoạt động.

RS-28 Sarmat, còn được NATO gọi bằng biệt danh “Satan II”, là tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu hạng nặng do Cục thiết kế tên lửa Makeyev phát triển nhằm thay thế dòng R-36M Voyevoda từ thời Liên Xô. Đây được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa hạt nhân quan trọng nhất của Nga trong hơn một thập kỷ qua.

Theo các thông số được phía Nga công bố, Sarmat có trọng lượng phóng khoảng 208 tấn, dài hơn 35 m và có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập MIRV hoặc phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Một số nguồn tin cho rằng tên lửa có thể mang tối đa 15 đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ hoặc tổ hợp đầu đạn hỗn hợp để vượt qua lá chắn phòng thủ tên lửa của đối phương.

Tổng thống Putin tuyên bố Sarmat có tầm bắn vượt 35.000 km nếu sử dụng quỹ đạo đặc biệt, cho phép tấn công mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau, bao gồm cả quỹ đạo qua Nam Cực nhằm né tránh hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây nhận định tầm bắn thực tế của tên lửa này vào khoảng 18.000 km, vẫn đủ để tấn công hầu hết mục tiêu trên toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng việc Nga tái khởi động chương trình thử nghiệm Sarmat diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với phương Tây ngày càng căng thẳng, đặc biệt sau khi xung đột Ukraine kéo dài nhiều năm. Moscow nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh hạt nhân như một công cụ răn đe nhằm ngăn NATO can dự sâu hơn vào khu vực hậu Xô viết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên phương tiện phóng di động.

Dù được quảng bá là tên lửa mạnh nhất thế giới, chương trình Sarmat từng gặp không ít khó khăn. Một số vụ thử trước đây được cho là thất bại, thậm chí gây hư hại bệ phóng thử nghiệm. Tuy nhiên, Nga khẳng định các vấn đề kỹ thuật đã được khắc phục và hệ thống hiện đã sẵn sàng cho giai đoạn triển khai chiến đấu.

Theo các nguồn tin quốc tế khác, Nga hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và đang tiếp tục hiện đại hóa “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa liên lục địa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược. Trong những năm gần đây, Moscow đồng thời phát triển nhiều hệ thống mới như Avangard, Poseidon hay tên lửa Oreshnik nhằm duy trì ưu thế răn đe chiến lược trước Mỹ và NATO.

Military Watch
