Quân sự

Nga tăng tốc hiện đại hóa toàn diện Su-57, dấu hiệu gì cho chiến trường?

Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.

Kiến Thiết

Tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec, ông Sergey Chemezov, mới đây cho biết máy bay Su-57 đang trong quá trình hoàn thiện. Ông nhấn mạnh Nga đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa toàn diện, bao gồm thành phần cấu trúc, điện tử và vũ khí của Su-57.

article-692b9443dcf431-47441599.jpg
Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang vũ khí mở và tên lửa chống bức xạ Kh-58

Chemezov bác bỏ những lời chỉ trích về Su-57, cho rằng đó phần lớn là do cạnh tranh công nghiệp, và nói thêm rằng Su-57 nhận được đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế cũng như chính phi công Nga.

Theo Chemezov, Su-57 sở hữu lợi thế lớn so với các đối thủ nước ngoài nhờ được thử nghiệm rộng rãi trong thực chiến. Chiến đấu cơ này từng hoạt động tại Syria và hiện tham gia tích cực trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, qua đó thử nghiệm toàn bộ các kịch bản chiến đấu.

Su-57 đảm nhiệm nhiều vai trò mới, đồng thời chứng minh được khả năng tàng hình đủ bền vững trong môi trường chiến đấu thật. Đáng chú ý, máy bay có thể phóng tên lửa đối đất từ ngoài tầm phòng không đối phương, cho phép thực hiện các đòn áp chế phòng không phức tạp hơn - điều mà F-22 không thể thực hiện và F-35 chỉ có thể đạt được sau khi nhận gói nâng cấp Block 4 vào thập niên 2030.

Trong chiến trường Ukraine, Su-57 được cho là đã thực hiện nhiều dạng nhiệm vụ khác nhau, từ áp chế phòng không, không chiến, xâm nhập vùng trời được bảo vệ nghiêm ngặt đến các đòn tấn công chính xác tầm xa. Điều này khiến Su-57 trở thành máy bay thế hệ 5 duy nhất trên thế giới trải qua mức độ thực chiến sâu rộng như vậy.

Ngay cả so với các tiêm kích phát triển sau Chiến tranh Lạnh, không có mẫu nào ngoài Su-57 được kiểm nghiệm trong những chiến dịch có độ phức tạp tương đương. Ông Sergey Bogdan, trưởng bộ phận phụ trách bay thử đội thiết kế Sukhoi, cho biết phản hồi từ thực chiến đang giúp Su-57 liên tục được cải tiến. Ông khẳng định rằng trong suốt vòng đời hoạt động, máy bay này sẽ tiếp tục được tinh chỉnh, và mọi đổi mới đều được áp dụng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

article-692b95257077e2-19569933-1.jpg
Máy bay chiến đấu Su-57 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

Dù vậy, Su-57 vẫn bị đánh giá là thua kém F-35 của Mỹ hay J-20 và J-35 của Trung Quốc ở một số khía cạnh, đặc biệt là ở hệ thống điện tử hàng không và khả năng tàng hình - những lĩnh vực mà nền công nghiệp Nga còn hạn chế.

Đây có thể là bất lợi trong thời đại tác chiến dựa trên mạng lưới. Tuy nhiên, chương trình Su-57 đã bù đắp bằng những ưu thế khác, như sự tích hợp sớm một loạt vũ khí đa dạng gồm tên lửa siêu vượt âm, tên lửa chống radar và tên lửa hành trình tàng hình. Ngoài ra, chi phí vận hành và bảo dưỡng của Su-57 thấp hơn đáng kể so với F-22 và F-35 nhờ thiết kế đơn giản, ưu tiên khả năng bảo trì; một ví dụ nổi bật là việc sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar bằng sợi thủy tinh thay cho các lớp phủ tàng hình phức tạp.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/rostec-ceo-su57-comprehensive-modernisation
#Hiện đại hóa máy bay Su-57 #Chương trình nâng cấp toàn diện #Vai trò trong chiến tranh thực chiến #Ưu điểm và hạn chế của Su-57 #Khả năng tàng hình và vũ khí đa dạng #So sánh Su-57 với F-35 và J-20

