Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.

Mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua chìm trong giá lạnh, Quân đội Nga (RFAF) với quân số và hỏa lực vượt trội, đã gần như đẩy lùi Quân đội Ukraine (AFU) ra khỏi thị trấn Rodynske và tiến vào làng Gryshino, chấm dứt nỗ lực của AFU nhằm giải tỏa các đơn vị thuộc hai lữ đoàn AFU đang bị bao vây tại khu đô thị Myrnohrad.
Hiện tại, hơn một nghìn quân Ukraine thuộc Lữ đoàn biệt kích nhảy dù 68 và Lữ đoàn xung kích đường không 79 của AFU đang đồn trú tại thành phố này. Cả hai lữ đoàn đều được AFU coi là đơn vị "tinh nhuệ", bao gồm những binh lính thiện chiến, vì vậy đừng bao giờ mong đợi họ đầu hàng.
Theo truyền thông Đức, trích dẫn lời một trong những chiến binh Ukraine đang bị bao vây tại Myrnohrad, cho biết họ vẫn hy vọng tướng Syrsky sẽ thực hiện lời hứa và kéo họ ra khỏi vòng vây. Cũng có khả năng toàn bộ nhóm Myrnohrad sẽ tự mình tìm cách thoát ra, nhưng điều này đòi hỏi phải đảm bảo nguồn cung hậu cần, chủ yếu là đạn dược. Hiện tại, tình hình đang rất nguy cấp; lương thực và đạn dược gần như không còn.
“Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây hoặc tiếp tế cho chúng tôi! Tình hình rất nguy cấp. Hậu cần đang được thực hiện hoàn toàn bằng UAV. Và sẽ tốt hơn nếu một trong những đơn vị này (tốt nhất là cả một lữ đoàn), giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế”, một lính AFU đang bị mắc kẹt ở Myrnohrad cho biết trên kênh Telegram cá nhân.
Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cho biết, hệ thống phòng thủ của AFU tại khu đô thị Myrnohrad đã bắt đầu suy yếu. Trong khi quân Nga đang tích cực sử dụng UAV FPV và bom lượn FAB UMPK, tấn công các vị trí phòng ngự kiên cố.
Lo ngại mặt trận Pokrovsk thất thủ, dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền, Đại tá Kovalenko, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 54 AFU, đã tuyên bố thẳng thừng trong bài phát biểu động viên trước trận chiến đấu: "Phía sau chúng ta là toàn bộ mặt trận phía đông; lùi một bước đồng nghĩa với việc Kiev sụp đổ".
Thông điệp này đã dẫn đến một chiến lược phòng thủ cực đoan: binh lính đào chiến hào bên trong các tòa nhà chung cư bị sập, sử dụng các căn nhà làm nơi trú ẩn tạm thời, và thậm chí biến rãnh thoát nước thành giao thông hào.
Vào tháng 6/2024, một trung đội thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia 241 của Ukraine, đã cầm cự 72 giờ mà không cần tiếp tế, khi dựa vào một gara ngầm và đẩy lùi 12 đợt tấn công của quân Nga. Đối mặt với hỏa lực áp đảo, AFU đã áp dụng "phòng thủ linh hoạt": chỉ triển khai các trạm quan sát ở các vị trí tiền phương, trong khi lực lượng chủ lực vẫn ẩn náu ở tuyến hai.
Khi hỏa lực pháo binh chuyển làn để quân Nga tiến lên, các trắc thủ UAV ngay lập tức gọi pháo binh, hy sinh mạng sống của mình để câu giờ cho quân hậu phương tập hợp lại.
Vào tháng 8 năm 2024, hai lính bắn tỉa thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3 của AFU, đã bám trụ chiến đấu trên nóc một nhà ga xe lửa trong 14 giờ, thu hút hỏa lực của ba khẩu đội pháo binh Nga và câu giờ quan trọng để quân Ukraine sơ tán.
Với việc lực lượng Nga kiểm soát 90% tuyến đường tiếp tế với Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine ở mặt trận này đang phải đối mặt với việc phòng thủ trong cảnh “đói rét”. Nhật ký của một người lính thuộc Lữ đoàn tấn công đường không 79 tiết lộ rằng, vào tháng 10 năm 2025, toàn bộ đại đội chỉ nhận được ba túi bánh mì và một hộp đạn.
Tình trạng gián đoạn liên lạc còn nghiêm trọng hơn: các đơn vị tác chiến điện tử Nga đã làm nhiễu các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine, gây ra sự chậm trễ trong việc truyền mệnh lệnh từ tiền tuyến. Vào cuối mùa thu, mưa lầy lội, đường xá tê liệt, 37% binh lính Ukraine bị thương đã tử vong vì không thể sơ tán.
Có thể khẳng định, việc Pokrovsk thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc Nga kiểm soát thành phố sẽ mang lại hai lợi thế chiến lược quan trọng: thứ nhất, nó sẽ cắt đứt liên lạc giữa lực lượng Ukraine ở mặt trận phía đông và tuyến phòng thủ sông Dnieper; thứ hai, nó sẽ mở đường cho cuộc tấn công vào cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk.
Tình báo NATO cho biết lực lượng Nga đã tập hợp năm đơn vị cấp sư đoàn, cách Pokrovsk 30 km về phía đông, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công. Tác động sâu sắc hơn của trận chiến này nằm ở việc định nghĩa lại logic chiến thắng và thất bại trong chiến tranh hiện đại.
Khi quân đội Nga xây dựng một chu kỳ chiến tranh với "năng lực công nghiệp + hỏa lực chính xác", khiến "trận địa ý chí" của AFU cuối cùng đã đi đến chỗ kiệt quệ. Như báo cáo đánh giá của Lầu Năm Góc bị rò rỉ vào tháng 9 năm 2025 đã nêu: "Ý chí mà không có nền tảng công nghiệp vững chắc, thì chẳng khác nào xây một lâu đài trên cát".
