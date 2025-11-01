Hà Nội

Nga đẩy nhanh sản xuất hàng loạt siêu chiến đấu cơ Su-57

Quân sự

Nga đẩy nhanh sản xuất hàng loạt siêu chiến đấu cơ Su-57

Không quân Nga sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu trong thời gian tới khi được bổ sung loạt tiêm kích tàng hình tối tân.

Tuệ Minh
Nga đã bắt đầu đẩy mạnh sản xuất máy bay quân sự chuyên dụng, Moskva quyết định sử dụng những quân át chủ bài này để chống lại NATO trong một cuộc chiến có thể bùng nổ vào tương lai.
Lực lượng Vũ trang Nga đã đẩy nhanh đáng kể việc sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 hiện đại.
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm này đã trở thành biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới nhất của ngành công nghiệp hàng không Nga.
Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã xác nhận kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất.
Mục tiêu là đảm bảo khả năng đối phó hiệu quả với các đối thủ tiềm tàng trên không phận.
Quyết định này được giới chức ngành công nghiệp quốc phòng Nga đưa ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây gia tăng hoạt động và tình hình quốc tế đang xấu đi xung quanh Ukraine.
Nhà sản xuất dự kiến sẽ bàn giao 76 máy bay Su-57 cho Bộ Quốc phòng vào cuối thập kỷ này.
Việc làm trên nhằm mục đích đạt được ưu thế trên không so với các đối thủ tiên tiến nhất của Mỹ, chẳng hạn như F-22 và F-35.
Đồng thời một loại máy bay chiến đấu mới cũng đang được tích cực nghiên cứu, đó là chiếc Su-75 Checkmate nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều khi đặt cạnh Su-57 Felon to lớn.
Sản phẩm này nhằm mục đích củng cố vị thế của Nga trên thị trường công nghệ quân sự toàn cầu. Su-75 cũng sẽ trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây.
Điều đáng chú ý là các kỹ sư Nga đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các hệ thống phòng thủ hiện đại.
Hãng thông tấn Military Pages trước đây đã đưa tin về đạn khí dung, có khả năng "làm mù" radar của đối phương.
Tuệ Minh
#an ninh thế giới #Ukraine #Nga #Su-57 #chiến đấu cơ tàng hình #F-35

