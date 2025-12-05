Anh, Ý bắt tay phát triển vũ khí có khả năng tấn công đáng gờm cho F-35

Các tiêm kích F-35A đã tiến thêm một bước gần hơn tới khả năng mang theo tên lửa không đối không tầm xa ngoài tầm nhìn Meteor của châu Âu, sau khi hoàn thành một loạt thử nghiệm tích hợp trên mặt đất tại Mỹ gần đây.

“Các thử nghiệm rung động trên mặt đất và kiểm tra lắp đặt được tiến hành tại Căn cứ Không quân Edwards (Mỹ) đã xác nhận các phần cứng then chốt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và tên lửa” trang web của nhóm công nghiệp do Lockheed dẫn đầu về F-35 thông báo hôm thứ Tư.

Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor của châu Âu sở hữu radar nhắm mục tiêu riêng với tầm bắn 200km.

Ho cho biết, các kỹ sư đã đánh giá tỉ mỉ dữ liệu thu thập từ các thử nghiệm để xác nhận việc mang theo và triển khai an toàn tên lửa từ khoang vũ khí bên trong của F-35A để bảo toàn khả năng tàng hình.

Hiện chỉ còn một thử nghiệm mặt đất cuối cùng đối với loại tên lửa do tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA sản xuất và dự kiến trang bị cho các khách hàng F-35 châu Âu, trước khi được cấp phép bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

METEOR là loại tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới của Châu Âu, nổi bật với động cơ phản lực tĩnh siêu âm (ramjet) chạy bằng nhiên liệu rắn. Nó được tích hợp trên nhiều tiêm kích hiện đại như Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen bằng giá treo bên ngoài.

Tuy nhiên các loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 và F-35 vẫn chưa thể mang theo thứ vũ khí lợi hại này. Các tên lửa này có giá lên đến 2 triệu đô la và được chế tạo rất ít vì các thành phần của nó phức tạp nên được ví nhưng "tên lửa vàng".

Đây là loại tên lửa có tầm bắn lên đến 200km, tức là nằm ngoài tầm phát hiện của radar trên các dòng tiêm kích hiện đại. Mặt khác, loại tên lửa này được trang bị radar riêng và được kết nối mạng để có thể được chỉ thị mục tiêu sau khi được bắn ra.

Tiêm kích tàng hình F-35 sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi tích hợp được Meteor vào bên trong khoang vũ khí.

Có nghĩa là phi công hoàn toàn có thể phóng tên lửa vào tiêm kích địch trước khi radar trang bị trên máy bay kịp phát hiện nhau. Tên lửa sau đó sẽ di chuyển với tốc độ gấp 4 lần âm thanh hướng về phía đối phương sau đó mới dùng radar tích hợp để nhắm chính xác, tiêu diệt địch.

“Là một năng lực kết nối mạng, thông qua liên kết dữ liệu vũ khí, việc tích hợp METEOR lên nền tảng thế hệ thứ năm như F-35 cho phép phi hành đoàn sở hữu hệ thống vũ khí linh hoạt nhất và tận dụng tối đa năng lực của cả hệ thống vũ khí lẫn nền tảng,” MBDA cho biết trong một tuyên bố hỗ trợ hôm nay.

Italia là nước tài trợ cho việc tích hợp loại vũ khí động cơ ramjet này lên F-35A, trong khi Vương quốc Anh dẫn đầu việc tích hợp cho mẫu F-35B cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL).

Anh và Ý tiên phong trong việc tích hợp Meteor vào F-35 mua từ Mỹ.

Vào tháng 3, dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ Anh và Mỹ cùng sự hỗ trợ từ các đối tác công nghiệp, một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với Meteor tại Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River.

Bà Maria Eagle, khi đó là Bộ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố trước Quốc hội vào tháng 6 rằng “mốc thời gian dự kiến hiện tại để Meteor đạt khả năng tác chiến là đầu những năm 2030,” bị trì hoãn so với mục tiêu đưa vào phục vụ trước đó là năm 2027. Bà Eagle không nêu rõ nguyên nhân của sự chậm trễ vào thời điểm đó.

“Với F-35 Lightning, [Không quân Hoàng gia Anh] đã được trang bị một trong những tiêm kích tiên tiến nhất thế giới, và việc tích hợp METEOR sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của máy bay trong những năm tới" - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong tuyên bố.