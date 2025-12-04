Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Nhật Bản mạnh tay chi tiền mua tên lửa chống đổ bộ

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản lên kế hoạch mua 11 tổ hợp tên lửa chống tàu đổ bộ, tăng thiết giáp để bảo vệ các đảo tiền tiêu ở khu vực tây nam.

Tuệ Minh

Theo dự thảo ngân sách năm 2026, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) lên kế hoạch mua 11 tổ hợp tên lửa chống tàu đổ bộ, tăng thiết giáp để bảo vệ các đảo tiền tiêu ở khu vực tây nam.

Hệ thống tên lửa được đề xuất là Hệ thống Tên lửa Đa năng Kai (MPMS Kai), biến thể nâng cấp từ tổ hợp Type 96.

Các tổ hợp khí tài Nhật dự tính trang bị để phòng thủ trên các đảo.

Theo văn bản, hệ thống này sẽ giúp JSDF "chống các lực lượng đổ bộ xâm lược lãnh thổ".

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ALTA) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tổ hợp MPMS Kai sẽ cho phép ngắm mục tiêu cùng lúc nhiều tàu đổ bộ ở tầm xa hơn. Giống Type 96, MPMS Kai có thể tấn công cả chiến hạm và tăng thiết giáp đối phương.

Dự thảo ngân sách năm 2026 cũng đề cập khoản chi cho khái niệm phòng thủ ven biển đồng bộ, hỗn hợp, tích hợp và nâng cao, nỗ lực phát triển hệ thống không người lái chuyên chống đổ bộ. Nhật Bản dự kiến mua máy bay, tàu thuyền không người lái trên và dưới mặt nước với số lượng 10 chiếc mỗi loại.

Bệ phóng thuộc tổ hợp Type 96 trong cuộc diễn tập của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tháng 3/2014. Ảnh: JSDF
Bệ phóng thuộc tổ hợp Type 96 trong cuộc diễn tập của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tháng 3/2014. Ảnh: JSDF

Bên cạnh tên lửa diệt hạm và đối đất Type 12, cùng loạt tên lửa hành trình và siêu vượt âm sắp ra mắt, Nhật Bản dự kiến triển khai hệ thống chống xâm nhập nhiều lớp trên lãnh thổ.

Nhật Bản gần đây ưu tiên xây dựng một số căn cứ tên lửa, cũng như bố trí lực lượng phòng thủ bờ biển tại khu vực gần đảo Đài Loan, trong bối cảnh mà Tokyo mô tả là "vấn đề an ninh nghiêm trọng và phức tạp" khi căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Nhật biên chế 37 hệ thống Type 96 với giá 24 triệu USD mỗi tổ hợp. Mỗi bệ phóng Type 96 mang theo 6 quả đạn nặng 60 kg, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có tầm bắn 10-25 km.

Biến thể MPMS Kai được phát triển để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất của Type 96, như mở rộng tầm bắn, bám bắt và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, đối phó mục tiêu tốc độ cao và tấn công trên nhiều hướng. Thông số cụ thể của MPMS Kai chưa được công bố.

Nhật Bản đưa tên lửa đến các đảo gần Đài Loan - Trung Quốc.
USNI News
Link bài gốc Copy link
https://news.usni.org/2025/11/27/japan-to-procure-new-anti-landing-craft-missiles-for-island-defense
#Chương trình quốc phòng Nhật Bản #Mua sắm vũ khí tên lửa chống đổ bộ #Chiến lược bảo vệ đảo tiền tiêu #Phát triển hệ thống tên lửa đa năng Kai #Tăng cường phòng thủ ven biển #Chiến lược phòng thủ khu vực Tây Nam

Bài liên quan

Quân sự

Hải quân Mỹ trông cậy vào Nhật - Hàn để đóng mới tàu chiến

Mỹ tìm đến các xưởng đóng tàu của Hàn Quốc và Nhật Bản để giải quyết tình trạng chậm trễ của tàu ngầm và tàu khu trục.

Đô đốc Daryl Caudle trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tư lệnh Hải quân để đặt câu hỏi liệu các xưởng đóng tàu Hàn Quốc và Nhật Bản có thể giúp Mỹ vượt qua tình trạng sản lượng tàu chiến đang giảm sút hay không.

Tân Tư lệnh Hải quân Mỹ cho rằng sự hỗ trợ từ các đồng minh công nghiệp có thể giúp kéo dài thời gian khi các xưởng đóng tàu Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động, cơ sở vật chất xuống cấp và nhu cầu ngày càng tăng ở Thái Bình Dương.

Xem chi tiết

Quân sự

Điều gì khiến Nhật Bản gấp rút triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh?

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã thử nghiệm triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh đầu tiên của họ nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

gjlaaa-amaa-cbl.jpg

Cơ quan mua sắm quốc phòng Nhật Bản gần đây đã công bố hình ảnh từ cuộc thử nghiệm trong một sự kiện ngày công nghiệp, cho thấy hệ thống vận chuyển-lắp đặt-bệ phóng Đạn bay siêu tốc (HVGP) hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau.

Xem chi tiết

Quân sự

Chuyên gia chỉ ra mắt xích yếu nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Các nhà phê bình chỉ ra rằng các radar cảnh báo sớm trên đảo Greenland dễ bị tổn thương trong trường hợp Mỹ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh, các radar cảnh báo sớm trên Greenland đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Bắc Mỹ khỏi các cuộc tấn công hạt nhân bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo rằng bản thân các radar tại các căn cứ của Mỹ ở Greenland dễ bị tổn thương nhất vì không có khả năng phát hiện hoặc bắn hạ nếu có cuộc tấn công nhằm vào chúng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Mỹ diễn tập không kích Venezuela

Trong một cuộc điện đàm bí mật, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đe dọa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng việc thay đổi chế độ.