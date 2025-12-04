Nhật Bản mạnh tay chi tiền mua tên lửa chống đổ bộ

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản lên kế hoạch mua 11 tổ hợp tên lửa chống tàu đổ bộ, tăng thiết giáp để bảo vệ các đảo tiền tiêu ở khu vực tây nam.

Theo dự thảo ngân sách năm 2026, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) lên kế hoạch mua 11 tổ hợp tên lửa chống tàu đổ bộ, tăng thiết giáp để bảo vệ các đảo tiền tiêu ở khu vực tây nam.

Hệ thống tên lửa được đề xuất là Hệ thống Tên lửa Đa năng Kai (MPMS Kai), biến thể nâng cấp từ tổ hợp Type 96.

Các tổ hợp khí tài Nhật dự tính trang bị để phòng thủ trên các đảo.

Theo văn bản, hệ thống này sẽ giúp JSDF "chống các lực lượng đổ bộ xâm lược lãnh thổ".

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ALTA) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tổ hợp MPMS Kai sẽ cho phép ngắm mục tiêu cùng lúc nhiều tàu đổ bộ ở tầm xa hơn. Giống Type 96, MPMS Kai có thể tấn công cả chiến hạm và tăng thiết giáp đối phương.

Dự thảo ngân sách năm 2026 cũng đề cập khoản chi cho khái niệm phòng thủ ven biển đồng bộ, hỗn hợp, tích hợp và nâng cao, nỗ lực phát triển hệ thống không người lái chuyên chống đổ bộ. Nhật Bản dự kiến mua máy bay, tàu thuyền không người lái trên và dưới mặt nước với số lượng 10 chiếc mỗi loại.

Bệ phóng thuộc tổ hợp Type 96 trong cuộc diễn tập của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tháng 3/2014. Ảnh: JSDF

Bên cạnh tên lửa diệt hạm và đối đất Type 12, cùng loạt tên lửa hành trình và siêu vượt âm sắp ra mắt, Nhật Bản dự kiến triển khai hệ thống chống xâm nhập nhiều lớp trên lãnh thổ.

Nhật Bản gần đây ưu tiên xây dựng một số căn cứ tên lửa, cũng như bố trí lực lượng phòng thủ bờ biển tại khu vực gần đảo Đài Loan, trong bối cảnh mà Tokyo mô tả là "vấn đề an ninh nghiêm trọng và phức tạp" khi căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Nhật biên chế 37 hệ thống Type 96 với giá 24 triệu USD mỗi tổ hợp. Mỗi bệ phóng Type 96 mang theo 6 quả đạn nặng 60 kg, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có tầm bắn 10-25 km.

Biến thể MPMS Kai được phát triển để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất của Type 96, như mở rộng tầm bắn, bám bắt và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, đối phó mục tiêu tốc độ cao và tấn công trên nhiều hướng. Thông số cụ thể của MPMS Kai chưa được công bố.