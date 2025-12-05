Tiêm kích tàng hình Nga được trang bị tên lửa chống radar mới

Hà Nội

Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.

Thiên Đăng
Su-57 của Nga lần đầu tiên được trang bị tên lửa chống radar trong đoạn clip mới công bố cho thấy, máy bay chiến đấu tàng hình này mang theo hai tên lửa Kh‑58UShK bên trong khoang vũ khí phía trước. Ảnh: @OSINTWarfare.
Màn trình diễn làm nổi bật sự tiến bộ của máy bay Su-57 trong thiết kế ít bị phát hiện, và phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của Nga vào việc tích hợp vũ khí bên trong để cải thiện khả năng tránh radar trong các nhiệm vụ tấn công. Ảnh: @OSINTWarfare.
Cụ thể, Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC), một bộ phận của tập đoàn Rostec, đã phát hành một video quảng cáo mới, trong đó máy bay Su-57 mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58UShK bên trong khoang vũ khí phía trước. Ảnh: @OSINTWarfare.
Chiếc máy bay được xác định là đơn vị thử nghiệm T-50-9 với số đuôi 509. Ảnh: @OSINTWarfare.
Phương tiện này được nhìn thấy đang thực hiện các động tác với cửa khoang mở, đánh dấu lần trình diễn đầu tiên việc máy bay phản lực này mang theo tên lửa chống bức xạ Kh-58UShK khi bay. Ảnh: @OSINTWarfare.
Được biết, tên lửa Kh‑58UShK được thiết kế để phá hủy các hệ thống radar của đối phương từ tầm xa. Ảnh: @OSINTWarfare.
Ngoài ra, Kh‑58UShK cũng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động trấn áp phòng không của đối phương (SEAD). Ảnh: @OSINTWarfare.
Video cũng cho thấy hai tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 được lắp bên ngoài, cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách máy bay phản lực này cân bằng giữa khả năng tàng hình và tính linh hoạt trong hoạt động tấn công chiến đấu. Ảnh: @OSINTWarfare.
Các nhà quan sát cho rằng, loại cấu hình tích hợp này cho thấy, Su-57 có thể chuyển đổi giữa các loại nhiệm vụ, duy trì khả năng tàng hình trong các hoạt động tấn công, trong khi vẫn giữ lại tên lửa phòng thủ khi việc triệt tiêu radar là nhiệm vụ thứ yếu. Ảnh: @OSINTWarfare.
Đoạn video mới này cũng nhấn mạnh ý định của Nga trong việc trình diễn khả năng tiên tiến của Su-57 trước các triển lãm quốc phòng toàn cầu sắp tới, nhằm thu hút người mua quốc tế, và củng cố vị thế là trung tâm trong chiến lược hiện đại hóa sức mạnh không quân thế hệ tiếp theo,bất chấp những thách thức về sản xuất và chuỗi cung ứng. Ảnh: @OSINTWarfare.
