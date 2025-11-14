Tính năng đặc biệt trên phiên bản Su-57 tàng hình mới ra mắt của Nga

Tập đoàn United Aircraft Corporation (UAC) thuộc sở hữu nhà nước Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh của máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 trong cấu hình chuyên cho nhiệm vụ tấn công chế áp phòng không (SEAD). Đoạn phim cho thấy khoang vũ khí chính của máy bay mở ra, mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE.

Đây là lần đầu tiên công chúng được thấy vũ khí đặt bên trong thân Su-57, một yếu tố quan trọng giúp duy trì đặc tính tàng hình radar của dòng tiêm kích này. Việc công bố hình ảnh mới diễn ra trong bối cảnh chương trình Su-57 bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, khi trung đoàn Su-57 đầu tiên được thành lập năm 2024 và loại máy bay này trải qua thử nghiệm chiến đấu thực tế nhiều hơn bất kỳ mẫu tiêm kích thế hệ năm nào khác.

Su-57 với tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE trong khoang bên trong

Vũ khí chủ lực mới của Su-57

Tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE là phiên bản hiện đại hóa của dòng tên lửa chống bức xạ Kh-58 vốn được sử dụng rộng rãi trong Không quân – Vũ trụ Nga, được thiết kế lại với cánh gập để có thể mang trong khoang vũ khí nội bộ của Su-57.

Tên lửa có tầm bắn tới 250 km và đạt tốc độ Mach 3,6, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Tầm bắn này gấp hơn hai lần so với phiên bản Kh-58 gốc ra đời từ thập niên 1980.

Trong thời kỳ Liên Xô, Không quân Xô Viết từng chú trọng mạnh vào năng lực chế áp hệ thống phòng không, triển khai các tên lửa này trên máy bay chuyên dụng MiG-25BM. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, năng lực đối phó các mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga bị suy giảm. Gần đây, năng lực này được tăng cường trở lại, chủ yếu do Ukraine sở hữu mạng lưới tên lửa phòng không quy mô lớn kế thừa từ Liên Xô, nay được bổ sung bằng viện trợ từ các nước phương Tây.

Sản xuất Su-57 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur

Mở rộng sản xuất

Chương trình Su-57 đang tăng tốc sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt khi biến thể Su-57M1 – phiên bản nâng cấp mạnh – bắt đầu thay thế bản tiêu chuẩn trong dây chuyền. Nhà máy Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga khánh thành cơ sở sản xuất mới vào tháng 8/2024, và đến tháng 7/2025 xác nhận kế hoạch đẩy nhanh tiến độ bàn giao.

Theo công bố, các tiêm kích Su-57 đầu tiên sẽ được xuất khẩu trong năm 2025, trang bị cho Không quân Algeria. Ngoài ra, còn có sự quan tâm ngày càng tăng được cho là từ Ấn Độ và Triều Tiên, đặc biệt nhờ khả năng chế áp phòng không tiên tiến mà phương Tây vẫn chưa tích hợp trên các tiêm kích thế hệ năm.

Ấn Độ nổi lên như đối tác tiềm năng lớn

Thỏa thuận với Algeria được coi là bước đột phá lớn của chương trình Su-57, trong khi cả nguồn tin Nga và Ấn Độ đều cho rằng một hợp đồng quy mô lớn hơn – bao gồm sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ – đang được xem xét.

Tháng 7/2025, New Delhi được cho là đã thông báo với Washington rằng họ không có ý định mua F-35, khiến Su-57 trở thành lựa chọn khả thi duy nhất để nhanh chóng trang bị tiêm kích thế hệ thứ năm.

Nga thậm chí đề nghị chia sẻ mã nguồn đầy đủ của Su-57 cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ như một phần của thỏa thuận hợp tác sản xuất quy mô lớn, và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận việc đang xem xét mua sắm.

Với việc Pakistan và Trung Quốc đều sở hữu hệ thống phòng không hiện đại, năng lực chế áp của Su-57 được đánh giá là yếu tố chiến lược quan trọng. Đáng chú ý, các tiêm kích thế hệ năm của phương Tây đến nay vẫn chưa tích hợp được tên lửa chống bức xạ tương đương, do cắt giảm ngân sách đối với F-22 và chậm trễ trong nâng cấp F-35 để sử dụng tên lửa AGM-88G.