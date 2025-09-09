Hà Nội

Nga ném bom dữ dội Myrnohrad, tiểu đoàn Azov thoát chết qua khe cửa hẹp

Khu vực bên ngoài Pokrovsk gần như được Không quân Nga được dọn sạch, tuy nhiên vẫn có các đơn vị Ukraine may mắn thoát ra khỏi "vùng chết".

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) được điều động từ các chiến trường Sumy, Kharkov và Kherson đã đến mặt trận phía bắc Donetsk. Các đợt tăng viện này chủ yếu hướng đến Pokrovsk, Konstantinivka, mũi nhọn Dobropiliya và mặt trận Seversk-Krasny Liman.
Sự xuất hiện của các đợt tăng viện này đã mở rộng thêm lợi thế của Nga, cho phép họ đẩy nhanh việc khép chặt vòng vây Pokrovsk, tiến về phía bắc Konstantinivka và hướng tới Slavyansk (quân Nga dường như không vội vàng tấn công Konstantinivka).
Hiện tại, cuộc tấn công chính của RFAF đang hướng về thành phố Pokrovsk, sau khi tiến quân từ cửa mở phía nam vào trung tâm thành phố. Tiểu đoàn Azov số 2 thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 12, cùng với ba lữ đoàn chiến đấu khác của Nga, đang chiến đấu trên đường phố Pokrovsk.
Tuy nhiên, dưới sức ép tiến công của Nga, quân Ukraine đang dần rút lui về phía các khu vực khai thác mỏ ở phía tây. Vào ngày 5 tháng 9, sau hai tuần gián đoạn, quân Nga đã tiếp tục cuộc tấn công vào thành phố vệ tinh Myrnohrad, ở phía bắc vòng vây Pokrovsk.
Lữ đoàn Azov số 3 và một phần của Lữ đoàn xung kích Azov số 14, được lệnh tăng cường cho các làng Rubizhny và Vilne ở mỏm Dobropillia đã được lệnh rút khỏi đây; thay thế họ là Tiểu đoàn xung kích đặc biệt số 25 của quân đội Ukraine (AFU).
Chính sự luân chuyển này đã giúp Tiểu đoàn Azov 3 thoát khỏi đòn thù của Nga trút vào Myrnohrad trong gang tấc, khi đúng ngày hôm đó, Không quân Nga đã điều động một phi đội máy bay Su-34 đến tấn công các vị trí phòng thủ vòng ngoài của Ukraine tại Mirnograd, phía bắc "Túi Pokrovsk – Myrnohrad" (trước đây là khu vực hoạt động của Tiểu đoàn Azov 3).
Hơn một chục quả bom FAB-500 UMPK đã phát nổ tại các vị trí của Ukraine, khiến các đơn vị chiến đấu Ukraine trên mặt đất không còn cơ hội sống sót. Không có gì ngạc nhiên khi Tiểu đoàn Tấn công Đặc biệt 25 của Ukraine, đơn vị vừa thay thế Tiểu đoàn Azov 3, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.
Có thể thấy ý đồ của quân Nga rất rõ ràng: mở rộng mấu lồi Dobropillia để thu hút viện binh từ lực lượng tinh nhuệ Ukraine ở phía bắc Pokrovsk (bao gồm cả Myrnohrad), chiếm giữ Myrnohrad vốn dễ bị tấn công, rồi tiến công từ vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, tấn công quân phòng thủ Ukraine và Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Azov 12 từ cả hướng bắc và nam.
Hơn nữa, quân Nga đang bao vây thành phố từ hướng thị trấn Rodinske, với mục tiêu là cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng còn lại của quân phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad. Rõ ràng, thời gian để quân phòng thủ Ukraine bên trong Pokrovsk rút lui đang cạn dần.
Sau khi đánh bại các cuộc phản công của hai lữ đoàn Azov và Lữ đoàn tấn công 93 của AFU, quân Nga tiếp tục tấn công từ mũi Dobropillia về phía Dnepropetrovsk. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch đánh chiếm khu vực đô thị Kramatorsk-Slavyansk của Nga vẫn không thay đổi.
Hơn nữa, quân đội Nga bắt đầu phong tỏa và tấn công đường cao tốc Izyum-Slavyansk vào ngày 5/9. Các cố vấn NATO lo ngại rằng quân Nga sẽ sớm tấn công Slavyansk từ phía bắc Donetsk. Trong khi đó, AFU đã hoàn toàn thất bại trong ý định tái chiếm thành phố Severodonetsk.
Ở khu vực phía đông Pokrovsk (chính xác hơn là Myrnohrad), AFU đang phải hứng chịu hậu quả từ những quyết định mạo hiểm. Cuộc đột phá của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn tấn công đường không 79 vào giữa khu vực Mirolyubovka và Novoekonomichesky, đã gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là họ đã rơi vào vòng vây.
Giờ đây, Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải sử dụng lực lượng dự bị để giải cứu, nếu không tổn thất về hình ảnh sẽ còn lớn hơn bất kỳ tổn thất chiến đấu nào. Lữ đoàn 79 thừa nhận trên kênh Telegram chính thức rằng: "Tiểu đoàn 2 đã ‘tham gia’ vào một cuộc phiêu lưu rất tồi tệ của Tư lệnh Lữ đoàn Kolodiy".
Hiện Tiểu đoàn 2 đang cố thủ trên những vị trí bị bỏ hoang ở phía tây nam Malinivka và phải chịu những tổn thất nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục kháng cự được, nhờ cung cấp hậu cần bởi UAV, nhất là UAV hạng nặng 6 cánh quạt.
Để cứu Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 79 đang bị bao vây hoàn toàn, Bộ Tổng tham mưu AFU điều Trung đoàn tấn công độc lập 425, đang cố gắng đột phá đến Novoekonomicheskoe để mở đường máu cho Lữ đoàn 79. Nhưng nhiệm vụ này là cực kỳ nan giải. (nguồn ảnh Military Review, Sina, Rvvoenkory, Ukrinform).
Tiến Minh
Sina
#Lữ đoàn Azov #Azov #Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #bom FAB #tiểu đoàn Azov

