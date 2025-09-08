Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giao tranh ác liệt ở Kupyansk, quân đội Nga đã chiếm một nửa thành phố

Quân sự

Giao tranh ác liệt ở Kupyansk, quân đội Nga đã chiếm một nửa thành phố

Trận chiến ác liệt trên đường phố Kupyansk, khi quân đội Nga đã chiếm được một nửa thành phố, và tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị hỏa lực chặn lại.

Tiến Minh
Tại thành phố Kupyansk, nằm ở phía nam tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine, quân đội Nga (RFAF) đang dần tiến vào các khu dân cư. Tình hình đang biến động, nhưng quân đội Ukraine (AFU), hiện không có nhiều binh sĩ trong thành phố để xoay chuyển tình thế.
Tại thành phố Kupyansk, nằm ở phía nam tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine, quân đội Nga (RFAF) đang dần tiến vào các khu dân cư. Tình hình đang biến động, nhưng quân đội Ukraine (AFU), hiện không có nhiều binh sĩ trong thành phố để xoay chuyển tình thế.
Trên một số bản đồ của AFU, khu dân cư phía bắc kéo dài đến phố Ukrainskaya ở phía đông và đến ngõ Shiroky ở phía tây được tô màu xám. Quân Ukraine ở đó như một phần của "phòng thủ linh hoạt" với một số nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm hai hoặc ba người, hoạt động như các lực lượng trinh sát – phá hoại.
Trên một số bản đồ của AFU, khu dân cư phía bắc kéo dài đến phố Ukrainskaya ở phía đông và đến ngõ Shiroky ở phía tây được tô màu xám. Quân Ukraine ở đó như một phần của "phòng thủ linh hoạt" với một số nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm hai hoặc ba người, hoạt động như các lực lượng trinh sát – phá hoại.
Những tốp trinh sát – phá hoại của AFU thỉnh thoảng xuất hiện trong ống kính camera của UAV, nhưng tránh giao tranh trực tiếp. Một số binh lính Ukraine dùng mạng xã hội cho rằng, toàn bộ phía bắc Kupyansk là một "chiếc bánh nhiều lớp", nhưng quân Nga có nhiều hơn. Phố Maya ở phía đông thành phố (trong đó có cả trụ sở thành phố), đã hoàn toàn do quân Nga kiểm soát.
Những tốp trinh sát – phá hoại của AFU thỉnh thoảng xuất hiện trong ống kính camera của UAV, nhưng tránh giao tranh trực tiếp. Một số binh lính Ukraine dùng mạng xã hội cho rằng, toàn bộ phía bắc Kupyansk là một "chiếc bánh nhiều lớp", nhưng quân Nga có nhiều hơn. Phố Maya ở phía đông thành phố (trong đó có cả trụ sở thành phố), đã hoàn toàn do quân Nga kiểm soát.
Xét theo tình hình chiến trường, cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk được tổ chức bài bản và có mục tiêu rõ ràng. Quân Nga đã triển khai một chiến lược tấn công đa hướng, phối hợp nhịp nhàng. Ở phía tây bắc thành phố, lực lượng tinh nhuệ của Nga đã khéo léo khai thác địa hình phức tạp và nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng thủ vững chắc của Ukraine.
Xét theo tình hình chiến trường, cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk được tổ chức bài bản và có mục tiêu rõ ràng. Quân Nga đã triển khai một chiến lược tấn công đa hướng, phối hợp nhịp nhàng. Ở phía tây bắc thành phố, lực lượng tinh nhuệ của Nga đã khéo léo khai thác địa hình phức tạp và nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng thủ vững chắc của Ukraine.
Như một lưỡi dao sắc bén, các đơn vị thiết giáp tiên phong của RFAF, tiến nhanh về phía trục đường cao tốc N-26. Việc mất trục đường vận tải quan trọng này, đã giáng một đòn chí mạng vào AFU, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế hậu cần chính của họ.
Như một lưỡi dao sắc bén, các đơn vị thiết giáp tiên phong của RFAF, tiến nhanh về phía trục đường cao tốc N-26. Việc mất trục đường vận tải quan trọng này, đã giáng một đòn chí mạng vào AFU, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế hậu cần chính của họ.
Kể từ đó, các phương tiện tiếp tế của Ukraine, bao gồm cả xe chở lương thực thực phẩm và đạn dược, hoàn toàn bị hỏa lực Nga bao vây trên tuyến đường cao tốc này, khiến họ không thể cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tiền tuyến.
Kể từ đó, các phương tiện tiếp tế của Ukraine, bao gồm cả xe chở lương thực thực phẩm và đạn dược, hoàn toàn bị hỏa lực Nga bao vây trên tuyến đường cao tốc này, khiến họ không thể cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tiền tuyến.
Cùng lúc đó, ở các hướng khác trong thành phố, quân Nga cũng mở một cuộc tấn công phối hợp chặt chẽ. Ở phía đông, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1, đã vượt sông Oskil và mở một cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí của quân Ukraine. Hỏa lực pháo binh chuẩn bị của RFAF cực kỳ ác liệt.
Cùng lúc đó, ở các hướng khác trong thành phố, quân Nga cũng mở một cuộc tấn công phối hợp chặt chẽ. Ở phía đông, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1, đã vượt sông Oskil và mở một cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí của quân Ukraine. Hỏa lực pháo binh chuẩn bị của RFAF cực kỳ ác liệt.
Hỏa lực pháo binh dày đặc, dữ dội trút xuống trận địa phòng ngự của AFU ven sông Oskil, ngay lập tức phá vỡ hệ thống phòng thủ được xây dựng kiên cố của AFU. Dưới hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ, xe tăng Nga nhanh chóng xuyên thủng trận địa của Ukraine, tiếp tục siết chặt không gian phòng thủ của Ukraine.
Hỏa lực pháo binh dày đặc, dữ dội trút xuống trận địa phòng ngự của AFU ven sông Oskil, ngay lập tức phá vỡ hệ thống phòng thủ được xây dựng kiên cố của AFU. Dưới hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ, xe tăng Nga nhanh chóng xuyên thủng trận địa của Ukraine, tiếp tục siết chặt không gian phòng thủ của Ukraine.
Về phía nam, RFAF cũng đạt được những tiến triển tốt. Thông qua một loạt các hoạt động chiến thuật thông minh, họ đã cắt đứt thành công một số tuyến đường tiếp tế của AFU trong khu vực, khiến hệ thống phòng thủ của quân Ukraine tại Kupyansk càng trở nên bị đe dọa nghiêm trọng.
Về phía nam, RFAF cũng đạt được những tiến triển tốt. Thông qua một loạt các hoạt động chiến thuật thông minh, họ đã cắt đứt thành công một số tuyến đường tiếp tế của AFU trong khu vực, khiến hệ thống phòng thủ của quân Ukraine tại Kupyansk càng trở nên bị đe dọa nghiêm trọng.
Trong cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố, RFAF đã thể hiện năng lực chiến đấu vượt trội và tinh thần chiến đấu kiên cường. Họ đã giao tranh với quân Ukraine trên từng con phố, nỗ lực hết mình trong mỗi đợt tiến công, nhưng vẫn giữ được tinh thần chiến đấu cao.
Trong cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố, RFAF đã thể hiện năng lực chiến đấu vượt trội và tinh thần chiến đấu kiên cường. Họ đã giao tranh với quân Ukraine trên từng con phố, nỗ lực hết mình trong mỗi đợt tiến công, nhưng vẫn giữ được tinh thần chiến đấu cao.
Theo các báo cáo, lực lượng đặc nhiệm Nga đã xâm nhập thành công vào thành phố Kupyansk và giao tranh ác liệt với quân Ukraine tại một số địa điểm trọng yếu. Hiện tại, mũi xung kích của Nga đã chiếm được tòa nhà hành chính thành phố, và cuộc chiến giành khu vực này đã bước vào giai đoạn ác liệt.
Theo các báo cáo, lực lượng đặc nhiệm Nga đã xâm nhập thành công vào thành phố Kupyansk và giao tranh ác liệt với quân Ukraine tại một số địa điểm trọng yếu. Hiện tại, mũi xung kích của Nga đã chiếm được tòa nhà hành chính thành phố, và cuộc chiến giành khu vực này đã bước vào giai đoạn ác liệt.
Trước sự tấn công ác liệt của quân đội Nga, tình hình của quân Ukraine ở Kupyansk ngày càng trở nên nguy cấp. Với các tuyến tiếp tế bị cắt đứt, đạn dược và lương thực cho lực lượng tiền tuyến ngày càng khan hiếm; nếu tình hình kéo dài, họ buộc phải rút lui.
Trước sự tấn công ác liệt của quân đội Nga, tình hình của quân Ukraine ở Kupyansk ngày càng trở nên nguy cấp. Với các tuyến tiếp tế bị cắt đứt, đạn dược và lương thực cho lực lượng tiền tuyến ngày càng khan hiếm; nếu tình hình kéo dài, họ buộc phải rút lui.
Một cuộc họp báo mật bị rò rỉ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, cho thấy một sự thay đổi nghiêm trọng trong cơ cấu chỉ huy tiền tuyến. Đại tá Andrei Tkachuk, Tư lệnh Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của AFU, trong một thông báo nội bộ cho biết, RFAF đã chỉ định Kupyansk là khu vực tấn công chính mới, nên đã tập trung một số lượng lớn quân tinh nhuệ.
Một cuộc họp báo mật bị rò rỉ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, cho thấy một sự thay đổi nghiêm trọng trong cơ cấu chỉ huy tiền tuyến. Đại tá Andrei Tkachuk, Tư lệnh Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của AFU, trong một thông báo nội bộ cho biết, RFAF đã chỉ định Kupyansk là khu vực tấn công chính mới, nên đã tập trung một số lượng lớn quân tinh nhuệ.
Điều này đặt ra một mối đe dọa chưa từng có đối với quân đội Ukraine. Với tốc độ mất hai đến ba vị trí phòng thủ mỗi ngày như hiện nay, việc Kupyansk thất thủ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Điều này đặt ra một mối đe dọa chưa từng có đối với quân đội Ukraine. Với tốc độ mất hai đến ba vị trí phòng thủ mỗi ngày như hiện nay, việc Kupyansk thất thủ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Xét về mặt chiến lược, Kupyansk có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Đối với AFU, thành phố này đóng vai trò là trung tâm trung chuyển quan trọng cho 40% nhu yếu phẩm của họ dọc theo mặt trận Đông Bắc. Nếu bị Nga chiếm hoàn toàn, toàn bộ mặt trận Đông Bắc sẽ bị tê liệt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tiếp theo.
Xét về mặt chiến lược, Kupyansk có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Đối với AFU, thành phố này đóng vai trò là trung tâm trung chuyển quan trọng cho 40% nhu yếu phẩm của họ dọc theo mặt trận Đông Bắc. Nếu bị Nga chiếm hoàn toàn, toàn bộ mặt trận Đông Bắc sẽ bị tê liệt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tiếp theo.
Đối với Nga, việc chiếm được Kupyansk không chỉ mở rộng phạm vi kiểm soát và thu hẹp hơn nữa không gian chiến lược của quân đội Ukraine, mà Kupyansk còn nằm trên sông Oskil, đầu nguồn của tuyến kênh Severski Donets – Donbass, cung cấp nước sinh hoạt và canh tác cho cả khu vực Donbass.
Đối với Nga, việc chiếm được Kupyansk không chỉ mở rộng phạm vi kiểm soát và thu hẹp hơn nữa không gian chiến lược của quân đội Ukraine, mà Kupyansk còn nằm trên sông Oskil, đầu nguồn của tuyến kênh Severski Donets – Donbass, cung cấp nước sinh hoạt và canh tác cho cả khu vực Donbass.
Hiện tại, giao tranh ở Kupyansk vẫn đang diễn ra ác liệt, với cả hai bên đều đang tranh giành quyền kiểm soát thành phố. Kết quả của trận chiến đẫm máu trên đường phố này sẽ có tác động sâu sắc không chỉ cục bộ khu vực mặt trận, mà ở một mức độ nào đó, còn đến toàn bộ diễn biến của cuộc xung đột. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Post).
Hiện tại, giao tranh ở Kupyansk vẫn đang diễn ra ác liệt, với cả hai bên đều đang tranh giành quyền kiểm soát thành phố. Kết quả của trận chiến đẫm máu trên đường phố này sẽ có tác động sâu sắc không chỉ cục bộ khu vực mặt trận, mà ở một mức độ nào đó, còn đến toàn bộ diễn biến của cuộc xung đột. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Post).
Video quân Nga phất cờ Nga ở thành phố Kupyansk tỉnh Kharkov. Nguồn Military Review
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270440-minoborony-rf-predstavilo-dokazatelstva-kontrolja-nashimi-voennymi-poloviny-kupjanska.html
#Kupyansk #Kharkov #Nga tấn công Kharkov #xung đột Nga-Ukraine #thành phố Kupyansk #chiến sự donetsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT