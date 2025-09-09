Hà Nội

Đêm ác mộng kỷ lục ở Ukraine, Nga bắt đầu tấn công cầu qua sông Dnieper

Quân sự

Đêm ác mộng kỷ lục ở Ukraine, Nga bắt đầu tấn công cầu qua sông Dnieper

Đêm ác mộng kỷ lục ở Ukraine, khi quân đội Nga bắt đầu tấn công phá hủy những cây cầu bắc qua sông Dnieper và tòa nhà chính phủ Ukraine.

Tiến Minh
Vào đêm 7/9 (hay chính xác hơn là từ 17h ngày 6/9), quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công tổng hợp phá kỷ lục vào Ukraine về số lượng UAV các loại được sử dụng. Theo báo cáo của lực lượng phòng không Ukraine, RFAF đã tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng 823 vũ khí không kích, bao gồm 810 UAV các loại (bao gồm cả UAV mồi nhử), 13 tên lửa Iskander (cả phiên bản hành trình và đạn đạo).
Mục tiêu chính của cuộc tấn công, là cơ sở hạ tầng hàng không và hậu cần của quân đội Ukraine (AFU). Các kênh quân sự của Nga viết rằng, hầu hết số UAV Geran-2/3 và Gerbera (khoảng 100 chiếc) đã tấn công sân bay Starokostiantyniv, nơi nghi ngờ được sử dụng làm cắn cứ cho số máy bay F-16 của Ukraine. Tại Odessa, khoảng 70 UAV đã tấn công sân bay Shkolny, cảng Vizirka và một đơn vị quân đội.
Theo các kênh giám sát uy tín của Nga, RFAF đã tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu bằng tên lửa Iskander và UAV tự sát Geran-2 vào sân bay Dnepropetrovsk, nơi được AFU sử dụng làm trung tâm tiếp tế hậu cần. Ít nhất 55 UAV đã được sử dụng trong đợt tấn công.
Cuộc tấn công đêm 7/9 cũng ghi hai dấu ấn, lần đầu tiên UAV Nga tấn công vào tòa nhà chính phủ Ukraine và cây cầu Kryukov bắc qua sông Dnieper ở Kremenchug. Với cây cầu Kryukov, có hai tuyến đường quan trọng quốc gia đi chung trên một cây trên cầu - một đường cao tốc và một đường sắt. Có tới 3.000 xe tải và rất nhiều tàu hỏa đi qua cầu mỗi ngày.
Hậu quả của đòn tấn công dù chỉ bằng một UAV Geran-2 vào cầu Kryukov, đã khiến kết cấu giàn thép của các nhịp cầu bị biến dạng, các thanh chéo và đai dưới của các nhịp cầu trung tâm bị hư hại, ít nhất là dẫn đến giảm khả năng chịu tải. Một bức ảnh xuất hiện trên Internet sau vụ tấn công, cho thấy không có phương tiện giao thông nào trên đó.
"Do sự phá hủy, giao thông trên cầu hiện đã bị tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, tình trạng mất điện hàng loạt đã được ghi nhận ở Kremenchuk, do đường dây cung cấp bị hư hại", tờ Donbasskiy Partizan viết. Ngay cả khi phần đường ô tô được khôi phục nhanh chóng, nhưng chắc chắn tàu hỏa sẽ không thể hoạt động trong thời gian tới.
Trang Military Review cho biết, cuộc tấn công của RFAF đã đánh trúng phần giữa của cầu Kryukovsky ở Kremenchug, tỉnh Poltava. Cây cầu này dài khoảng 1.700 m. Đây là một cầu sắt hai tầng kết hợp, được thiết kế cho cả vận tải đường bộ và đường sắt, kết nối giữa hai khu vực Kremenchug qua sông Dnieper trong khu vực này.
Cầu Kryukovsky ban đầu được xây dựng dưới thời Đế quốc Nga - vào năm 1872. Nó đã bị phá hủy trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, và sau đó được xây dựng lại vào năm 1949. Người dân địa phương đã chứng kiến ​​vụ việc trên cầu và ghi lại cảnh một chiếc UAV của RFAF đã đâm vào một trong những nhịp cầu mà không hề có bất kỳ sự phản công nào từ hệ thống phòng không.
Cần lưu ý rằng cây cầu này là cây cầu duy nhất bắc qua sông Dnieper ở khu vực Kremenchuk và cũng là cây cầu duy nhất bắc qua sông Dnieper ở vùng Poltava. Cây cầu gần nhất cách đó 120 km ở Cherkassy. Theo đó, việc vô hiệu hóa cầu Kryukovsky, có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tiếp vận của AFU.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ có một UAV Geran-2 tấn công cây cầu này. Mặc dù không thể phá hủy công trình, nhưng chính quyền địa phương sẽ phải mất một số ngày để khôi phục lại cây cầu. Nhưng liệu cuộc tấn công này có thể được coi sự khởi đầu của một chiến dịch toàn diện của RFAF, nhằm phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnieper?
Kênh Rybar của Nga cho biết, cây cầu Kryukov ở Kremenchuk nối liền hai bờ sông, một bên là ga đường sắt và một số nhà máy, bên kia là Nhà máy lọc dầu Kremenchug, cũng đã bị tấn công đêm qua.
Xét đến việc cây cầu Kryukov chỉ bị tấn công bởi một chiếc UAV tự sát Geran-2, nên còn quá sớm để đưa ra kết luận sâu rộng về sự khởi đầu của một chiến dịch tấn công vào những cây cầu qua sông Dnieper. Có thể mục tiêu thực sự của cuộc tấn công là hạn chế nguồn cung của AFU về miền Đông Ukraine.
Xét cho cùng, cho đến gần đây, không chỉ đường sắt mà cả đường bộ đều được vận chuyển qua cây cầu này. Và việc phải mất vài ngày để sửa chữa cây cầu chắc chắn sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhưng rõ ràng là không thể phá hủy một mục tiêu như vậy chỉ bằng một chiếc UAV Geran-2. Và RFAF cũng hiểu rõ điều này.
Như vậy, cuộc tấn công vào cầu Kryukov ở Kremenchuk giống như một lời cảnh báo rằng có thể xảy ra những cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai; hoặc là một bài kiểm tra sức mạnh. Dù sao đi nữa, câu hỏi về việc phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnieper vẫn còn bỏ ngỏ. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Cũng có thông tin cho biết khu vực bờ phải của quận Kremenchuk thuộc vùng Poltava đã không có mạng Internet và thông tin liên lạc. Người ta cho rằng do vụ tấn công, các dây cáp trước đó được đặt trên cầu Kryukovsky đã bị cháy và không thể hoạt động.
Cùng lúc đó, ngay tại Kremenchug, các xưởng sửa chữa và cơ khí của kho đầu máy xe lửa địa phương, nơi thực hiện các đợt đại tu đầu máy diesel, đã bị phá hủy hoàn toàn. 17 UAV Geran-2 đã tấn công vào nhà mày này, khiến các hoạt động giao thông đường sắt của Ukraine ở miền Đông bị đình trệ. Ngoài ra trạm biến áp Kremenchuk, nơi đảm bảo sự di chuyển của tàu điện, cũng đã bị hư hại do hỏa hoạn (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform). https://topwar.ru/270579-nanesen-udar-po-krjukovskomu-mostu-cherez-dnepr-v-kremenchuge.html https://svpressa.ru/war21/article/480636/ https://topcor.ru/63952-mozhno-li-schitat-udar-po-mostu-v-kremenchuge-nachalom-polnocennoj-kampanii.html
UAV của Nga tấn công vào cây cầu Kryukov bắc qua sông Dnieper ở Kremenchug đêm 7/9. Nguồn Military Review
Tiến Minh
