Đường ranh giới sinh tử dài 1.800 mét, khiến Lữ đoàn Azov bị tiêu diệt hoàn toàn. UAV Orion của Nga đã phá tan cuộc phản công của Ukraine như thế nào?

Tiến Minh
Ngày 30/8, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine (AFU), bao gồm Lữ đoàn tấn công độc lập Azov số 12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 và Tiểu đoàn tấn công độc lập số 253, đã phát động một cuộc tấn công gọng kìm dường như được lên kế hoạch kỹ lưỡng, tại “điểm nhô Dobropilya” ở phía bắc Pokrovsk.
Mục tiêu của AFU rất rõ ràng: chiếm lại tuyến đường cao tốc chiến lược T-0514 và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga tới “mỏm nhô”. Tuy nhiên, cuộc phản công này, vốn được AFU rất mong đợi, đã hoàn toàn thất bại do một sai lầm chí mạng trên quãng đường dài 1.800 mét.
AFU đã lên kế hoạch cho các cánh phía bắc và phía nam (Tiểu đoàn Azov số 2 và Tiểu đoàn tấn công độc lập số 253) hội tụ trong một khu rừng hẹp (rộng 800 mét và dài 4 km) để tạo ra một vòng vây kín. Tuy nhiên, Lữ đoàn UAV Rubicon của Nga, chuyên sử dụng UAV trinh sát theo dõi đối phương 24/24 giờ một ngày, đã phát hiện ra các chuyển động của AFU trước.
Ngay lập tức, các máy bay chiến đấu Su-34 đã thả bom dẫn đường FAB UMPK, nhắm chính xác vào tuyến đường di chuyển của quân Ukraine. Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 (có phạm vi gây nhiễu từ 20-40 km) cũng góp phần làm tê liệt hệ thống liên lạc của Ukraine.
Cuối cùng, do hạn chế về địa hình và hỏa lực chế áp mãnh liệt của Nga, các cánh phía bắc và phía nam của quân Ukraine đã không thể thu hẹp khoảng cách quan trọng 1.800 mét và quân tinh nhuệ của Ukraine đã bị tiêu diệt từng phần. Đây thực sự là đường ranh giới sinh tử của Lữ đoàn Azov 12.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 132 của quân đội Nga không tiến công đơn độc, mà dựa vào UAV trinh sát Orion và khả năng tấn công chính xác Iron Fist, để thiết lập "phát hiện và tiêu diệt". Một chỉ huy Ukraine thừa nhận sau trận đánh: "Mọi hành động của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát của người Nga, ngay cả việc rút lui vào ban đêm cũng bị giám sát chặt chẽ".
Các hành động chiến đấu của quân đội Nga (RFAF) tại mặt trận Pokrovsk trong thời gian qua, không thể tách rời Lữ đoàn UAV Rubicon; khả năng trinh sát ban đêm của Lữ đoàn đặc biệt ấn tượng. Ngay cả khi Tiểu đoàn Azov số 2 của Ukraine cố gắng rút lui trong bóng tối, UAV trinh sát của Lữ đoàn đã phát hiện ra chuyển động của họ và chỉ điểm cho bom FAB-1500, tấn công dồn dập vào các vành đai rừng nơi họ ẩn náu.
Cùng lúc đó, hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4, đóng vai trò quyết định trong trận chiến. Phạm vi gây nhiễu của nó bao phủ toàn bộ băng tần liên lạc của quân đội Ukraine (20-40 km), gây rối loạn chỉ huy. Một chuyên gia tác chiến điện tử Nga tiết lộ: "Chúng tôi không chỉ gây nhiễu liên lạc, mà còn cài các lệnh giả vào thiết bị của Ukraine, khiến họ tin rằng quân tiếp viện sắp đến".
Bom FAB được trang bị trên máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga (Su-34 có thể mang 6 quả FAB-500 cùng lúc) đã trở thành cơn ác mộng đối với quân đội Ukraine. Nếu như trước kia, quân Ukraine sẽ an toàn khi ẩn nấp ở các vành đai rừng, thì nay điều đó đã trở thành dĩ vãng.
Những quả bom FAB của Nga đều được trang bị mô-đun UMPK, có thể được thả từ ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine (60-70 km), đánh trúng chính xác mục tiêu của AFU. Các vị trí của Tiểu đoàn Azov số 2 được mô tả là "gần như bị phá hủy hoàn toàn", chỉ còn lại những hố bom và bãi đất cháy xém.
Trong trận đánh này, tình thế “tiến thoái lưỡng nan ba chiều” của AFU đã thể hiện rõ, đó là thiếu hụt về quân số, đạn dược và sai lầm về chiến thuật, khiến họ thiệt hại nặng. Đặc biệt là thiếu hụt quân số, khi các lữ đoàn chính quy thiếu tới 300.000 quân.
Trong khi quân số thực tế của các lữ đoàn chính quy Ukraine còn kém xa so với yêu cầu về tổ chức biên chế (tổng cộng thiếu đến 300.000 quân); chỉ riêng Lữ đoàn Azov số 3 (trước đây là Tiểu đoàn Azov, được thành lập năm 2014), vẫn duy trì quân số hơn 10.000 quân, nhờ sự “ưu ái” của Kiev.
Tuy nhiên, "đặc quyền" này của Lữ đoàn Azov đã gây ra sự bất mãn ở tiền tuyến, một người lính Ukraine của một đơn vị AFU đã bày tỏ sự bất mãn trong một video, "Chúng tôi đang quỳ gối cầu xin máy bay không người lái, và họ (Lữ đoàn Azov) luôn được ưu tiên trang bị đầy đủ!".
Trong khi đó, RFAF đã sử dụng bom FAB và hệ thống tác chiến điện tử, để ngăn chặn hỏa lực của AFU xuống "mức thấp nhất". Những người lính tiền tuyến Ukraine mô tả điều này như sau: "Chúng tôi có ít đạn pháo hơn nhiều so với người Nga, và chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn họ tiến lên."
Trong khi AFU vẫn dựa vào chiến thuật truyền thống là "tấn công bộ binh, tiếp theo là hỏa lực pháo binh", thì RFAF đã nâng cấp chiến thuật của mình lên một phương pháp tiếp cận có hệ thống là "trinh sát bằng UAV, chế áp chiến tranh điện tử và tấn công chính xác".
Ví dụ, sau khi AFU phát động phản công và chiếm lại tám thị trấn và làng mạc ở phía bắc Pokrovsk vào ngày 17 tháng 8, quân đội Nga đã nhanh chóng huy động bốn cụm quân để phản công, thể hiện khả năng phục hồi chiến lược.
Sự thất bại của Lữ đoàn Azov trong cuộc phản công ở phía bắc Pokrovsk, không chỉ là một thất bại về mặt chiến thuật của AFU, mà còn là một thắng lợi của năng lực tác chiến bất đối xứng của Nga. Với chiến thuật mới, chiến thuật "biển người" của AFU không còn bền vững nữa. (Nguồn ảnh Sina, Military Review, Kyiv Independent).
Tiến Minh
Sina
