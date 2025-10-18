Hà Nội

Xã hội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng tốc giải ngân đầu tư công

Thủ tướng cho biết, theo tổng hợp đến ngày 16/10, cả nước mới giải ngân đầu tư công đạt 455 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu.

Khánh Hoài

Sáng 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Đây là hội nghị lần thứ 4 trong năm về đầu tư công, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

cats-7508.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc lần 4 thúc đẩy giải ngân đầu tư công. (Ảnh: VGP).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn chưa đầy 1 quý nữa là hết năm 2025. Cả nước phải thực hiện giải pháp nước rút hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công.

Thủ tướng cho biết theo tổng hợp đến ngày 16/10, cả nước mới giải ngân đầu tư công đạt 455 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 366 – QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí.

Nhấn mạnh, “mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giải ngân đầu tư công, nhất là làm rõ nguyên nhân việc giải ngân đầu tư công chậm tại một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương, trong khi có cùng điều kiện, mặt bằng pháp lý.

Thủ tướng đề nghị, phát huy tinh thần “nói ít, làm nhiều, bằng những sản phẩm cụ thể”, trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác giải ngân đầu tư công, đặc biệt là những vướng mắc cần xử lý, trách nhiệm xử lý ở cấp nào, ngành nào tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 897 nghìn tỷ đồng. Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ là hơn 871 ngàn tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao; số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 26.202 tỷ đồng.

Đến hết ngày 16/10/2025, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước.

