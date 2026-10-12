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Quân sự - Thế giới

Nepal khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ sau trận lũ quét mới

Lực lượng cứu hộ thuộc quân đội Nepal đã tiếp cận được khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét mới đây.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng cứu hộ thuộc quân đội Nepal ngày 12/10 đã tiếp cận được khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét ngày hôm trước.

Trực thăng cứu hộ và binh lính đã mang lương thực cùng vật tư cứu trợ khác đến khu vực dọc sông Budhi Gandaki ở Nepal và bắt đầu sơ tán cư dân, khách du lịch khỏi khu vực này.

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Những người sống sót ngồi trên vùng đất cao hơn ở huyện Gorkha, Nepal, sau trận lũ ngày 11/10/2026. Ảnh: NTNC-MCAP/AP.

Xe tải chở lương thực, lều trại, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đến những khu vực có thể tiếp cận bằng đường bộ, trong khi trực thăng quân đội vận chuyển hàng tiếp tế đến các làng mạc vùng núi hẻo lánh.

"Đã có 5 người được báo cáo mất tích và chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận cho đến nay", nguồn tin cho hay.

Chính phủ cho biết cảnh báo sớm đã giúp hầu hết người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn trước khi lũ lụt ập đến.

Trận lũ hôm 11/10 là do sạt lở đất gây ra, ban đầu làm tắc nghẽn dòng sông gần làng Chumchure. Vụ sạt lở làm hư hại hoặc phá hủy 5 cây cầu, các công trường xây dựng của 3 nhà máy thủy điện và hàng chục nhà cửa, trang trại.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa và lán trại bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi làng nhỏ trong khu vực miền núi bị ảnh hưởng.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal cho biết đến nay đã có 95 người, trong đó có 9 người nước ngoài, được đưa đến các thị trấn lân cận.

Nepal vẫn đang trong quá trình phục hồi sau thảm họa lũ quét hồi cuối tháng 8/2026 vốn khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận lũ quét ở Texas, Mỹ, hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
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