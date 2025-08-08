Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nền văn minh bí ẩn sở hữu công nghệ 'vượt mặt' đế chế La Mã

Kho tri thức

Nền văn minh bí ẩn sở hữu công nghệ 'vượt mặt' đế chế La Mã

Theo nghiên cứu, người Phoenicia đã phát triển công nghệ trát vôi thủy lực tinh vi khoảng 2.700 năm trước, sớm hơn nhiều thế kỷ so với đế chế La Mã.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)
Trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục tại địa điểm ven biển Tell el-Burak ở Lebanon cho thấy người Phoenicia đã có sự tiên phong về công nghệ trát vôi thủy lực. Ảnh: Tell el-Burak Archaeological Project / Science Reports.
Trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục tại địa điểm ven biển Tell el-Burak ở Lebanon cho thấy người Phoenicia đã có sự tiên phong về công nghệ trát vôi thủy lực. Ảnh: Tell el-Burak Archaeological Project / Science Reports.
Theo nhóm nhiên cứu, những người thợ xây dựng ở Phoenicia đã cố tình trộn các mảnh gốm vỡ vào vữa vôi để tạo ra vữa thủy lực có khả năng đông cứng ngay cả trong điều kiện ẩm ướt. Ảnh: Tell el-Burak Archaeological Project / Science Reports.
Theo nhóm nhiên cứu, những người thợ xây dựng ở Phoenicia đã cố tình trộn các mảnh gốm vỡ vào vữa vôi để tạo ra vữa thủy lực có khả năng đông cứng ngay cả trong điều kiện ẩm ướt. Ảnh: Tell el-Burak Archaeological Project / Science Reports.
Các chuyên gia có phát hiện này khi tập trung nghiên cứu 3 công trình trát vữa có niên đại khoảng năm 725 trước Công nguyên đến năm 600 trước Công nguyên. Trong số này có một cơ sở sản xuất rượu được bảo quản rất tốt, từng là trung tâm của các hoạt động nông nghiệp tại địa điểm này. Ảnh: Amicine et al./Science Reports.
Các chuyên gia có phát hiện này khi tập trung nghiên cứu 3 công trình trát vữa có niên đại khoảng năm 725 trước Công nguyên đến năm 600 trước Công nguyên. Trong số này có một cơ sở sản xuất rượu được bảo quản rất tốt, từng là trung tâm của các hoạt động nông nghiệp tại địa điểm này. Ảnh: Amicine et al./Science Reports.
Cơ sở sản xuất rượu này bao gồm một bể hình chữ nhật có kích thước 3,2 x 3,5m, được kết nối bằng một kênh với một thùng hình bán nguyệt có khả năng chứa khoảng 4.500 lít, nơi nước nho trải qua quá trình lên men ban đầu. Ảnh: Ancient origins.
Cơ sở sản xuất rượu này bao gồm một bể hình chữ nhật có kích thước 3,2 x 3,5m, được kết nối bằng một kênh với một thùng hình bán nguyệt có khả năng chứa khoảng 4.500 lít, nơi nước nho trải qua quá trình lên men ban đầu. Ảnh: Ancient origins.
Thay vì sử dụng cát hoặc vỏ sò có sẵn tại địa phương làm vật liệu tổng hợp, người Phoenicia đã cố tình chọn những mảnh gốm vỡ vụn làm vật liệu puzolan - những chất phản ứng hóa học với vôi để tạo thành hợp chất thủy lực. Theo đó, đây là bằng chứng sớm nhất được biết đến về công nghệ trái vôi thủy lực ở Địa Trung Hải của người Phoenicia. Ảnh: Amicone et al. 2025, Scientific Reports.
Thay vì sử dụng cát hoặc vỏ sò có sẵn tại địa phương làm vật liệu tổng hợp, người Phoenicia đã cố tình chọn những mảnh gốm vỡ vụn làm vật liệu puzolan - những chất phản ứng hóa học với vôi để tạo thành hợp chất thủy lực. Theo đó, đây là bằng chứng sớm nhất được biết đến về công nghệ trái vôi thủy lực ở Địa Trung Hải của người Phoenicia. Ảnh: Amicone et al. 2025, Scientific Reports.
Các mảnh gốm được phát hiện có chứa gehlenite, cristobalite và mullite - những khoáng chất thường liên quan đến quá trình nung ở nhiệt độ cao trên 800 độ C, cho thấy việc sử dụng vật liệu gốm được lựa chọn hoặc chế tạo đặc biệt thay vì chất thải gốm thông thường. Ảnh: Amicone et al. 2025, Scientific Reports.
Các mảnh gốm được phát hiện có chứa gehlenite, cristobalite và mullite - những khoáng chất thường liên quan đến quá trình nung ở nhiệt độ cao trên 800 độ C, cho thấy việc sử dụng vật liệu gốm được lựa chọn hoặc chế tạo đặc biệt thay vì chất thải gốm thông thường. Ảnh: Amicone et al. 2025, Scientific Reports.
Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy người Phoenicia đạt được sự tinh vi về công nghệ đối với các công trình xây dựng bền vững cũng như bảo vệ môi trường. Ảnh: medium.com.
Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy người Phoenicia đạt được sự tinh vi về công nghệ đối với các công trình xây dựng bền vững cũng như bảo vệ môi trường. Ảnh: medium.com.
Vật liệu gốm được lựa chọn cẩn thận có thể đến từ khu vực sản xuất Sarepta gần đó. Phát hiện này cho thấy một hệ thống sản xuất thủ công mỹ nghệ được tổ chức tốt, tập trung dưới sự quản lý của giới tinh hoa Phoenicia. Ảnh: thebrainchamber.
Vật liệu gốm được lựa chọn cẩn thận có thể đến từ khu vực sản xuất Sarepta gần đó. Phát hiện này cho thấy một hệ thống sản xuất thủ công mỹ nghệ được tổ chức tốt, tập trung dưới sự quản lý của giới tinh hoa Phoenicia. Ảnh: thebrainchamber.
Không những vậy khám phá mới còn chứng minh công nghệ trát vôi thủy lực đã được người Phoenicia sử dụng từ nhiều thế kỷ trước khi người La Mã dùng bê tông thủy lực kết hợp với tro núi lửa. Ảnh: bookofmormonevidence.
Không những vậy khám phá mới còn chứng minh công nghệ trát vôi thủy lực đã được người Phoenicia sử dụng từ nhiều thế kỷ trước khi người La Mã dùng bê tông thủy lực kết hợp với tro núi lửa. Ảnh: bookofmormonevidence.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Ancient Origins)
#người Phoenicia cổ đại #vật liệu xây dựng cổ đại #công nghệ cổ xưa #La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT