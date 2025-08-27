NASA và IBM dùng AI dự báo bão Mặt Trời sớm hơn

NASA hợp tác IBM ra mắt Surya, mô hình AI dự báo bão Mặt Trời với dữ liệu 250 TB, giúp kéo dài thời gian cảnh báo và tăng khả năng ứng phó của nhân loại.
Không thường xuyên chia sẻ chiếc xe Nissan GT-R R35 lên mạng xã hội, tuy nhiên, mỗi khi lái nó ra đường, chủ xe đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe.
Việc đưa “Quái thú ăn thịt bầy máy bay không người lái” FK-3000 vào biên chế cho thấy, Trung Quốc coi các đàn UAV là thách thức lớn trong chiến tranh hiện đại.
Trước tình trạng hàng quán trên một số tuyến phố cho thuê ghế "bán chỗ" xem sơ duyệt diễu binh giá 20.000-30.000 đồng/ghế, lực lượng công an đã xử lý, dẹp bỏ.
Đào Hoàng Yến chia sẻ ảnh hậu trường phim, trong phân cảnh cùng nghệ sĩ Vĩnh Xương. Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành nữ quân nhân trên sân khấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/8, Cự Giải suy nghĩ dài hạn sẽ vượng phát lên. Bọ Cạp nên ẩn mình chờ thời khi chưa có cơ hội.
Từ loài chống đói của người dân địa phương, cá chành dục trở thành đặc sản đắt đỏ, ít ai có cơ hội được thưởng thức.
Để tránh nước tràn vào hầm chung cư, nhà liền kề ở Hà Nội, người dân phải dựng tường chắn, bao cát, dùng máy bơm tát nước...
Nữ bác sĩ Đinh Y Quyên cao 1m72, có số đo ba vòng gợi cảm, hiện tại cô vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025.
"Nữ du kích miền Nam" Đặng Hồ Thiên Phúc không chỉ gây ấn tượng bởi tham gia 3 nhiệm vụ quan trọng A70, A50 và A80 mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp.
Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Khả Ngân cùng nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67.
Mũi Nghinh Phong mùa nào cũng đẹp, từ sắc cỏ hoang vu hè đến xanh mướt mùa mưa, là điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh và sống ảo.
Zolotoy Kolodez ở phía bắc Pokrovsk trở thành tử địa của Lữ đoàn 79 của quân đội Ukraine: "Quá nhiều người bị thương đến nỗi chúng tôi hết cả băng gạc".
Tháng 8 dương lịch đang đi đến hồi kết, 3 con giáp dưới đây được Thánh Cô phù hộ, Âm – Dương tương trợ, nói là làm, gọi lộc là về.
Các kỹ sư đường sắt ở Anh đã có một khám phá đáng chú ý, phát hiện ra một hang động có thể đã được dùng làm đền thờ hoặc ẩn thất vào thời Trung Cổ.
Phạm Kiên tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh và gửi lời chúc mừng. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025.
Angkor Thom, kinh đô cuối cùng và tráng lệ nhất của đế quốc Khmer, là một trong những quần thể kiến trúc cổ xưa để lại nhiều bí ẩn hấp dẫn cho hậu thế.
Không chỉ nổi tiếng với dáng vẻ đáng yêu và thói quen sống độc đáo, loài gấu túi koala (Phascolarctos cinereus) còn mang nhiều đặc điểm sinh học rất thú vị.
Lương Thu Trang gây ấn tượng khi tham gia diễu hành cho A80. Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.
Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.
Mẫu xe môtô điện Nuen Moto N1-S tại Việt Nam có khả năng di chuyển 245 km/lần sạc được một chuyên trang về xe cộ của nước ngoài đánh giá cao.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.