NASA và IBM dùng AI dự báo bão Mặt Trời sớm hơn

NASA và IBM dùng AI dự báo bão Mặt Trời sớm hơn

NASA hợp tác IBM ra mắt Surya, mô hình AI dự báo bão Mặt Trời với dữ liệu 250 TB, giúp kéo dài thời gian cảnh báo và tăng khả năng ứng phó của nhân loại.

Thiên Trang (TH)
NASA và IBM vừa giới thiệu Surya, mô hình AI mã nguồn mở nhằm dự báo chính xác hơn các hiện tượng bão Mặt Trời.
Surya được huấn luyện từ 250 terabyte dữ liệu do Đài quan sát Động lực học Mặt Trời thu thập.
Bão Mặt Trời xảy ra khi Mặt Trời phóng năng lượng và hạt vào không gian, có thể gây nhiễu sóng vô tuyến và đe dọa phi hành gia. (Ảnh: IBM)
Trong thử nghiệm, Surya đã dự đoán được tia lửa Mặt Trời trước hai giờ, gấp đôi thời gian cảnh báo hiện nay.
Theo chuyên gia IBM Juan Bernabe-Moreno, AI này không chỉ xác định được hình dạng, vị trí mà còn ước lượng cường độ tia lửa.
Các nhà khoa học kỳ vọng Surya sẽ phát hiện ra những mẫu ẩn để giải thích chính xác hơn thời điểm bão xảy ra.
Ngoài dự báo bão Mặt Trời, mô hình còn giúp nghiên cứu mối liên hệ giữa thời tiết không gian và khí hậu Trái Đất.
NASA và IBM tin rằng Surya sẽ mở ra hiểu biết mới về các ngôi sao khác, biến Mặt Trời thành “phòng thí nghiệm tự nhiên” của nhân loại.
Thiên Trang (TH)
