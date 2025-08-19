Hà Nội

"Nữ thần cổ vũ" diện style thủy thủ, khoe vòng eo 56 cực phẩm

Lee Da Hye - được mệnh danh là "nữ thần cổ vũ", lại một lần nữa khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ những hình ảnh với phong cách thủy thủ đầy ngọt ngào.

Trầm Phương
Lee Da Hye (sinh năm 1999) nổi tiếng với vai trò hoạt náo viên tại Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà cùng làn da trắng mịn, cô được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng ''thiên thần cổ vũ'', ''búp bê cổ vũ''. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân với hơn 1,8 triệu người theo dõi, Lee Da Hye vừa đăng tải loạt ảnh với phong cách thời trang thủy thủ vừa ngọt ngào vừa năng động. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài rạng rỡ và đặc biệt là vòng eo "con kiến" 56 cm đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong trang phục thủy thủ với áo crop-top và chân váy xếp ly ngắn, Lee Da Hye khoe trọn vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo siêu nhỏ của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu thân hình cân đối, cô nàng còn toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Mái tóc buộc hai bên cùng cách tạo dáng đáng yêu bên cạnh các mô hình Doraemon khổng lồ càng làm nổi bật nét dễ thương của cô. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này được chụp trong chuyến đi gần đây của Lee Da Hye ở Đài Loan. Trong những dòng chia sẻ kèm với loạt ảnh, cô nàng chia sẻ một tình huống thú vị mình gặp phải, khi nhiều người có vẻ như đã nhận ra cô nàng nhưng cho rằng đây chỉ là "một bản sao" chứ không phải là Lee Da Hye. (Ảnh: IGNV)
Ở bình luận, người hâm mộ không ngừng dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc và hình thể của cô. "Đúng là nữ thần không góc chết!", "Vòng eo này thật sự quá đỉnh!", "Dù ở đâu thì cô ấy cũng tỏa sáng". (Ảnh: IGNV)
Lee Da Hye đã có kinh nghiệm làm hoạt náo viên hơn 5 năm nay, ngoài ra, cô còn tích cực tham gia vào các hoạt động khác như đóng quảng cáo, làm người mẫu. (Ảnh: IGNV)
Ngoài công việc chính là cổ vũ cho các đội thể thao chuyên nghiệp, Lee Da Hye còn là một cái tên quen thuộc trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đó xây dựng hình ảnh gần gũi và thân thiện.(Ảnh: IGNV)
#Lee Da Hye #nữ thần cổ vũ #vòng eo 56cm #thủy thủ #hot girl cổ vũ #vòng eo 56

