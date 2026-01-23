UAV chiến thuật mới của Nga nổi bật tại Triển lãm UMEX 2026

Hai UAV Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 của Nga tập trung vào trinh sát, có khả năng chống nhiễu, liên lạc an toàn và tích hợp mạng lưới liên quân.

Tại Triển lãm Hệ thống Không người lái UMEX 2026 tổ chức ở Abu Dhabi (UAE), Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã lần đầu tiên công khai giới thiệu hai mẫu UAV chiến thuật được hiện đại hóa là Goliath 2.0 và Karakurt 2.0. Khác với xu hướng tập trung vào UAV tấn công, Kalashnikov định vị hai hệ thống này là nền tảng trinh sát quang - điện tử, ưu tiên khả năng liên lạc an toàn, chống tác chiến điện tử và duy trì dòng dữ liệu giám sát liên tục về sở chỉ huy.

Theo thông tin công bố ngày 20/1, Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát trên không bao gồm tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu tĩnh lẫn di động. Cả hai UAV đều sử dụng kiến trúc liên lạc vô tuyến chống gây nhiễu, kết hợp mã hóa với kỹ thuật nhảy tần giả ngẫu nhiên, cho phép truyền dữ liệu đo xa, lệnh điều khiển và hình ảnh video ngay cả trong môi trường bị tác động mạnh bởi tác chiến điện tử.

Goliath 2.0 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 1.500 g, thời gian bay tối đa khoảng 40 phút, tầm hoạt động trong tầm nhìn thẳng tối đa 10.000 m và độ cao bay tối đa lên tới 500 m. Ảnh: Army Recognition

Một điểm nhấn quan trọng là khả năng tích hợp của hai hệ thống vào mạng lưới trao đổi thông tin liên quân, cho phép dữ liệu trinh sát được truyền trực tiếp từ UAV về sở chỉ huy, phục vụ chỉ huy – kiểm soát theo thời gian gần thực. Các chức năng hỗ trợ người vận hành như định vị quang học, bắt bám và theo dõi mục tiêu, tránh chướng ngại vật, cũng như cảnh báo tình huống bất thường được tích hợp nhằm duy trì tính liên tục của trinh sát và giảm tải cho người điều khiển trong các nhiệm vụ kéo dài.

Trong đó, Goliath 2.0 được trang bị mô-đun trinh sát quang - điện tử gồm camera ban ngày độ phân giải cao với ống kính góc rộng và tele, kết hợp camera ảnh nhiệt có độ nhạy cao. Tổ hợp cảm biến được lắp trên giá ổn định ba trục, cho phép quan sát ổn định khi UAV cơ động.

Goliath 2.0 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 1.500 g, thời gian bay lên tới 40 phút, tầm hoạt động trong tầm nhìn thẳng đạt 10 km và trần bay tối đa khoảng 500 m. Hệ thống hỗ trợ dẫn đường GNSS, đồng thời có khả năng định vị quang học để duy trì vị trí ngay cả khi không có tín hiệu vệ tinh trong phạm vi ngắn.

Karakurt 2.0 lại nổi bật nhờ thiết kế siêu gọn nhẹ và khả năng triển khai nhanh. UAV này có thể mang theo trong ba lô hoặc trang bị cá nhân, được phóng trực tiếp từ ống vận chuyển – phóng bảo vệ khỏi nước, bụi và va đập.

Karakurt 2.0 có thể triển khai chỉ trong vài giây, kể cả khi đang di chuyển hoặc phóng từ phương tiện đang chạy, đồng thời cho phép thay pin nhanh để duy trì trinh sát gần như liên tục. Tải trọng quang - điện tử của UAV này gồm camera ban ngày và camera ảnh nhiệt gắn trên giá ổn định hai trục, cân bằng giữa độ ổn định và tính cơ động.

Phát biểu ngày 19/1, Giám đốc điều hành Kalashnikov Alan Lushnikov cho biết cả hai UAV đều có khả năng tự điều chỉnh tần số vô tuyến trong quá trình bay nhằm giảm nguy cơ bị gây nhiễu, đồng thời có thể tự động quay về điểm xuất phát nếu mất liên lạc.

Với các đặc tính này, Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 được định hướng sử dụng cho trinh sát quân sự, chống khủng bố, tìm kiếm - cứu nạn và các nhiệm vụ nghiệp vụ trong môi trường đô thị phức tạp.