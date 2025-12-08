Theo các chuyên gia, dù phổ biến, Hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM) vẫn thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại hoặc thiếu thông tin chính xác.

Ngày 7/12, Hội Phụ sản TP HCM (HOGA) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh: Giải pháp nội tiết và không nội tiết”, quy tụ nhiều chuyên gia sản phụ khoa trong và ngoài nước.

Toàn cảnh hội thảo khoa học thu hút sự tham gia của nhiều bác sĩ sản phụ khoa.

Tại hội thảo, các báo cáo tập trung làm rõ nhóm triệu chứng thuộc Hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM) – tình trạng xảy ra ở giai đoạn estrogen suy giảm mạnh, kéo theo các biểu hiện khô rát, đau khi quan hệ, giảm ham muốn, rối loạn cảm xúc… vốn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của phụ nữ.

Các bác sĩ, chuyên gia quốc tế dự phiên thảo luận về hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM).

Theo các chuyên gia, dù phổ biến, GSM vẫn thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại hoặc thiếu thông tin chính xác. Bên cạnh liệu pháp hormone – vốn là hướng điều trị truyền thống, hội thảo ghi nhận nhiều phân tích cập nhật về các giải pháp không nội tiết nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhóm bệnh nhân đặc thù, đặc biệt các trường hợp có chống chỉ định sử dụng hormone.

TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trình bày tổng quan về những thay đổi sinh lý và các biểu hiện thường gặp ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh.

Trong phiên báo cáo chuyên sâu, TS.BS Bùi Chí Thương – Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trình bày những cập nhật về liệu pháp không nội tiết dành cho bệnh nhân có nhu cầu điều trị an toàn, dài hạn và cá thể hóa. Các chuyên gia cho rằng xu hướng mới đang dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa lựa chọn để bác sĩ có thể tối ưu phác đồ theo từng bệnh nhân.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo là kết nối cộng đồng y khoa, cập nhật xu hướng điều trị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Đồng thời, các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, từ đó đề xuất những hướng tiếp cận hiệu quả, an toàn, phù hợp hơn trong thực hành điều trị.