Sống Khỏe

Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh

Theo các chuyên gia, dù phổ biến, Hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM) vẫn thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại hoặc thiếu thông tin chính xác.

Bảo Giang

Ngày 7/12, Hội Phụ sản TP HCM (HOGA) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh: Giải pháp nội tiết và không nội tiết”, quy tụ nhiều chuyên gia sản phụ khoa trong và ngoài nước.

kto-br_quang-canh.jpg
Toàn cảnh hội thảo khoa học thu hút sự tham gia của nhiều bác sĩ sản phụ khoa.

Tại hội thảo, các báo cáo tập trung làm rõ nhóm triệu chứng thuộc Hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM) – tình trạng xảy ra ở giai đoạn estrogen suy giảm mạnh, kéo theo các biểu hiện khô rát, đau khi quan hệ, giảm ham muốn, rối loạn cảm xúc… vốn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của phụ nữ.

phu-nu-4716.jpg
Các bác sĩ, chuyên gia quốc tế dự phiên thảo luận về hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM).

Theo các chuyên gia, dù phổ biến, GSM vẫn thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại hoặc thiếu thông tin chính xác. Bên cạnh liệu pháp hormone – vốn là hướng điều trị truyền thống, hội thảo ghi nhận nhiều phân tích cập nhật về các giải pháp không nội tiết nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhóm bệnh nhân đặc thù, đặc biệt các trường hợp có chống chỉ định sử dụng hormone.

kto-br_tsbs-bui-chi-thuong-truong-khoa-san-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-giang-vien-dai-hoc-y-duoc-tphcm.jpg
TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trình bày tổng quan về những thay đổi sinh lý và các biểu hiện thường gặp ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh.

Trong phiên báo cáo chuyên sâu, TS.BS Bùi Chí Thương – Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trình bày những cập nhật về liệu pháp không nội tiết dành cho bệnh nhân có nhu cầu điều trị an toàn, dài hạn và cá thể hóa. Các chuyên gia cho rằng xu hướng mới đang dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa lựa chọn để bác sĩ có thể tối ưu phác đồ theo từng bệnh nhân.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo là kết nối cộng đồng y khoa, cập nhật xu hướng điều trị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Đồng thời, các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, từ đó đề xuất những hướng tiếp cận hiệu quả, an toàn, phù hợp hơn trong thực hành điều trị.

Các chuyên gia nhận định việc tăng cường nhận thức về sức khỏe phụ nữ mãn kinh sẽ giúp ngành y tế nâng cao hiệu quả tầm soát, tư vấn và điều trị các rối loạn thường gặp. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết để phụ nữ chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và chất lượng sống ở giai đoạn trung niên.

Sống Khỏe

Bảo vệ xương từ tuổi 40, nền tảng cho tuổi già khỏe mạnh

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện đều đặn và kiểm tra xương định kỳ chính là bí quyết giữ xương chắc khỏe sau tuổi 40.

Sau tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu có nhiều thay đổi nội tiết, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương. Việc phòng ngừa từ sớm bằng chế độ dinh dưỡng, luyện tập và thói quen sinh hoạt khoa học sẽ giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp lâu dài.

Loãng xương không chỉ là vấn đề của tuổi già mà còn âm thầm tiến triển từ giai đoạn tiền mãn kinh. Phụ nữ sau 40 tuổi cần chủ động chăm sóc xương để tránh gãy xương, đau nhức, và suy giảm chất lượng sống.

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi cột sống không gây mê, xu hướng điều trị hiện đại

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống thức tỉnh cho cụ ông 82 tuổi thoát vị đĩa đệm, giúp bệnh nhân thoát liệt.

Khoa Sọ não Cột sống 1 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi không gây mê cho cụ ông 82 tuổi, ở Tây Ninh, bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, giúp người bệnh chấm dứt cơn đau lưng khủng khiếp, gây biến chứng liệt chân.

E-kíp thực hiện phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

E-kíp thực hiện phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Sống Khỏe

Cách tự nhiên giảm vảy nến hiệu quả trong mùa đông

Các mẹo chữa trị giúp người bệnh vảy nến giảm triệu chứng, thúc đẩy làm lành các tổn thương da.

Vảy nến trên da là những nốt mẩn đỏ dạng nhân có mủ hoặc hình tròn nhỏ, mảng lớn. Chúng xuất hiện trên da đầu, mặt và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Theo cơ chế hoạt động của da, các tế bào sẽ già yếu và rời khỏi da sau 28 - 30 ngày. Nhưng do tốc độ tái tạo da nhanh bất thường, chỉ trong 3 - 4 ngày là các tế bào đã di chuyển lên bề mặt da. Chúng dính lên nhau và tạo vảy nến.

Chưa rõ nguyên nhân nào dẫn tới tế bào da tăng sinh quá mức. Các chuyên gia cho rằng tình trạng rối loạn hệ miễn dịch, nhiễm khuẩn, kích ứng thuốc là tác nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây bệnh vẩy nến cũng do yếu tố di truyền. Tỷ lệ di truyền là 10% nếu chỉ một bố hoặc một mẹ mắc bệnh. Trường hợp cả bố và mẹ cũng bị vẩy nến, trẻ sinh ra có nguy cơ cao 40% mắc bệnh.

