Ô nhiễm không khí gia tăng cuối năm, Hà Nội khẩn trương ứng phó

Sở Y tế vừa có Công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí kéo dài tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trước dự báo về đợt ô nhiễm không khí gia tăng vào cuối tháng 11 và kéo dài trong tháng 12, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu phơi nhiễm bụi mịn PM2.5.

Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc môi trường những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở mức xấu và rất xấu, đặc biệt vào sáng sớm và đêm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 nhiều thời điểm vượt ngưỡng cho phép, tác động rõ rệt đến sức khỏe, nhất là với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Thời tiết hanh khô, ít gió và hiện tượng nghịch nhiệt được nhận định là nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức các hoạt động cộng đồng như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom và xử lý chất thải; chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh thu hồi, tái chế và tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; treo băng rôn, khẩu hiệu và triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, hạn chế phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan.

Các đơn vị y tế phải thực hiện đúng quy định về thu gom, phân loại, lưu giữ và bàn giao rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và rác thải y tế. Bên cạnh đó, cần biểu dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt động phối hợp tuyên truyền và triển khai giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cần được duy trì thường xuyên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội được giao là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai và báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế theo quy định.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới… và triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 tại địa phương. Đồng thời truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến về cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, thích ứng biến đổi khí hậu; nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thu hồi, tái chế và tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trang iqair.com- chuyên cung cấp dữ liệu chất lượng không khí theo thời gian thực (AQI), lúc 9h30 ngày 8/12 Hà Nội xếp thứ 7 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới/ Ảnh chụp màn hình

Để chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Hạn chế ra ngoài trong thời điểm ô nhiễm nặng, nhất là sáng sớm và đêm muộn; Đeo khẩu trang đạt chuẩn, có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 khi phải di chuyển ngoài đường; Đóng cửa nhà, sử dụng máy lọc không khí nếu có điều kiện; Vệ sinh mũi, họng, uống đủ nước, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng; Người mắc bệnh hô hấp, tim mạch cần tuân thủ điều trị, theo dõi triệu chứng và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường; Theo dõi chất lượng không khí hằng ngày qua các ứng dụng để điều chỉnh lịch sinh hoạt, làm việc phù hợp.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột quỵ, bệnh tim mạch… Do đó, sự chủ động của mỗi người dân góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng.