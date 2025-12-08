Hà Nội

Sống Khỏe

Thường xuyên hút thuốc lào suốt hơn 30 năm, người đàn ông bị ung thư phổi

Với phương pháp điều trị hóa xạ trị đồng thời, giúp người đàn ông mắc ung thư phổi tế bào nhỏ giảm kích thước khối u, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bình Nguyên

Ông N.V.H (71 tuổi, Đồng Nai) có tiền sử hút thuốc lào hơn 30 năm nay, ông được chẩn đoán bị ung thư phổi tế bào nhỏ sau hơn hai tháng ho khan, ho ra máu. Nhờ sự kết hợp hóa xạ trị đồng thời tại Khu điều trị Ung bướu kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ sau một liệu trình điều trị, khối u kích thước ban đầu 7cm đã teo nhỏ đáng kể đến 60%, giúp ông cải thiện bệnh.

Cách đây 2 tháng, ông N.V.H bắt đầu xuất hiện những cơn ho dai dẳng, đau nặng ngực. Ông đi khám tại địa phương thì được chẩn đoán viêm phế quản cấp tính và dùng thuốc điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Càng ngày cơn ho càng nặng nề hơn, thậm chí có lúc ông ho cả ra máu. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe bản thân, ông H. đã đến một bệnh viện lớn ở TP HCM thăm khám thì phát hiện bị ung thư phổi với kích thước khối u 7cm.

Hình ảnh CT mô phỏng cho bệnh nhân ung thư phổi để lập kế hoạch điều trị. Ảnh BV

Cầm tờ kết quả chẩn đoán bệnh trên tay, ông H. lo lắng, mong mỏi được điều trị càng sớm càng tốt. Qua người thân giới thiệu, ông tìm đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng sớm điều trị khỏi căn bệnh u phổi quái ác.

Dựa trên kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đánh giá đây là ung thư phổi tế bào nhỏ – một loại ung thư diễn tiến nhanh. Khối u ban đầu được đánh giá là u tại chỗ tại vùng, chưa di căn xa.

Hình ảnh cận lâm sàng cho thấy khối ung teo nhỏ sau 5 buổi điều trị. Ảnh BV

Qua thăm khám tổng quát cho thấy tổng trạng bệnh nhân H. vẫn tương đối tốt để bước vào liệu trình điều trị. Vì thế, ê-kíp bác sĩ khoa Ung Bướu và khoa Xạ trị Y học hạt nhân đã hội chẩn, quyết định đưa ra phương pháp hóa xạ trị đồng thời với mục đích giúp bệnh nhân đáp ứng tốt, sớm tiêu diệt tế bào ung thư, nhanh cải thiện bệnh. Theo kế hoạch, bệnh nhân H. sẽ được hóa trị 4 – 6 chu kỳ, trong 2 chu kỳ hóa trị đầu tiên thì người bệnh sẽ được xạ trị đồng thời.

BS. CKII. Đỗ Ngọc Phương – khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn khu trú tại chỗ, tại vùng, hóa trị kết hợp với xạ trị là phương pháp điều trị chủ yếu. Còn đối với ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn di căn, hóa trị là phương pháp điều trị chủ yếu nếu tổng trạng bệnh nhân còn tốt. Hiện nay liệu pháp miễn dịch kết hợp với hoá trị giúp cho bệnh nhân di căn có thêm cơ hội điều trị. Trường hợp bệnh nhân H., khối u khu trú tại chỗ tại vùng, chưa di căn nhưng lại diễn tiến nhanh nên hóa xạ trị đồng thời là lựa chọn ưu tiên để điều trị cho trường hợp này".

Sau một chu kỳ hóa trị và 18 lần xạ trị, khối u của bệnh nhân đã teo nhỏ đáng kể, giảm kích thước đến 60% so với ban đầu. Bên cạnh đó, người bệnh không còn ho ra máu, hết đau ngực, hết ho dai dẳng.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ được xạ trị phòng ngừa não vì loại ung thư phổi tế bào nhỏ rất dễ di căn lên não.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á hiện nay đã có Khu điều trị Ung bướu kỹ thuật cao với đầy đủ các vũ khí điều trị như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, miễn dịch cùng với đó là hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu thế giới như hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD, máy CT mô phỏng, máy Spect/CT,….Đây là lợi thế lớn trong điều trị ung thư đa mô thức, giúp cho bệnh nhân ung thư có thể tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến và toàn diện, hiệu quả cao.

Để phòng ngừa ung thư phổi, bác sĩ khuyến cáo, người dân nên bỏ thuốc lá, thuốc lào và tránh tiếp xúc với khói thuốc, hóa chất độc hại. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động tầm soát ung thư phổi định kỳ hàng năm, nhất là đối với những người hút thuốc lá trên 20 năm hoặc những người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi.

