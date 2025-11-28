Nắn chỉnh khuôn mặt biến dạng sau tai nạn cho chàng trai 24 tuổi

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng đã phẫu thuật, điều trị thành công trường hợp vỡ xoang hàm - gò má trái phức tạp cho người bệnh T.H.L, 24 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mặt trái biến dạng sau tai nạn giao thông cách đây một tuần.

Theo hồ sơ tiếp nhận, người bệnh L. đau nhức vùng mặt, sưng nề lan rộng và hạn chế há miệng. “Khi sờ vào bờ dưới ổ mắt trái, em cảm nhận rõ mảnh xương gãy lồi cộm do di lệch, gây đau và khó chịu”, người bệnh cho biết.

Kết quả CT-Scan cho thấy người bệnh bị gãy nhiều cấu trúc quan trọng: thành dưới và thành ngoài ổ mắt, xoang hàm trái, gãy lún cung gò má, kèm di lệch phức tạp các mảnh xương.

Đây là dạng chấn thương nặng vùng hàm mặt có nguy cơ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và có thể gây biến chứng như rối loạn thị giác, tê bì dây thần kinh dưới ổ mắt, giảm cảm giác vùng mặt nếu không được xử trí kịp thời.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do ThS.BS Trần Trọng Phát, chuyên khoa Tai Mũi Họng, trực tiếp thực hiện. Ê-kíp tiến hành tiếp cận mặt trước xoang hàm, cung gò má, thành hốc mắt qua đường niêm mạc miệng và đường rạch da tối thiểu, giúp che giấu sẹo sau phẫu thuật.

Sau đó, các bác sĩ sắp xếp lại các mảnh xương gãy, nắn chỉnh về đúng vị trí giải phẫu và cố định bằng hệ thống nẹp - vít titan mini chuyên dụng. Đây là loại vật liệu có độ tương thích sinh học cao, thường có thể lưu lại suốt đời mà không cần tháo ra.

Cấu trúc gò má trái được nâng và cố định bằng vít nhằm khôi phục hình dạng tự nhiên của tầng giữa mặt. Thành ngoài ổ mắt cũng được tái tạo và cố định để bảo vệ ổ mắt và hỗ trợ chức năng nhìn.

Sau gần hai giờ phẫu thuật, toàn bộ tổn thương đã được xử lý ổn định, tình trạng lồi cộm xương không còn. Hiện người bệnh L. đang hồi phục tốt và khuôn mặt đã cân đối trở lại.

ThS.BS Trần Trọng Phát cho biết, gò má và xoang hàm là vùng tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác, có vai trò lớn trong thẩm mỹ khuôn mặt. Gãy xương tại khu vực này không chỉ làm biến dạng ngoại hình mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng: song thị (nhìn đôi), lõm mắt, tê vùng má - môi, lệch hàm, rối loạn nhai…

Việc can thiệp sớm giúp phục hồi cấu trúc giải phẫu, bảo toàn chức năng và hạn chế tối đa di chứng về sau.