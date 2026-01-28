Hà Nội

Sống Khỏe

Nam sinh viên ngưng tim thoát chết ngoạn mục nhờ cấp cứu kịp thời

Nhờ phản ứng nhanh của nhà trường và đội ngũ y bác sĩ, nam sinh 22 tuổi đã hồi sinh sau khi ngưng tim đột ngột, minh chứng sức mạnh của kỹ năng sơ cứu.

Bình Nguyên

Mới đây, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải đã kịp thời cứu sống một nam sinh viên (N.Q.T 22 tuổi) của Trường Đại học Giao thông Vận tải bị ngừng tuần hoàn đột ngột khi đang học tập tại trường.

Theo thông tin từ Phòng Y tế nhà trường, trong giờ học, nam sinh bất ngờ gục xuống, mất ý thức và không còn phản ứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, các thầy cô giáo và sinh viên nhanh chóng báo cho Phòng Y tế, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Giao thông vận tải đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã điều động ê-kíp cấp cứu cùng xe cứu thương đến hiện trường. Khi tiếp cận bệnh nhân, các bác sĩ xác định nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải thực hiện ép tim liên tục cho nam sinh viên/Ảnh BV

Với kinh nghiệm chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) theo đúng quy trình. Việc ép tim được duy trì liên tục trong khoảng 10 phút tại hiện trường, tiếp tục 5 phút trên đường vận chuyển và thêm khoảng 30 phút khi nhập viện. Tổng thời gian ép tim kéo dài gần 50 phút không gián đoạn, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ của toàn bộ ê-kíp.

Nhờ sự thông báo và xử trí kịp thời của Phòng Y tế nhà trường, sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, sinh viên cùng lớp và đặc biệt là sự can thiệp nhanh chóng, đúng kỹ thuật của các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải, bệnh nhân đã dần có lại mạch và dấu hiệu sinh tồn. Sau quá trình hồi sức tích cực, nam sinh được cứu sống trong sự xúc động và vui mừng của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một trong số rất ít ca ngừng tim ngoài cộng đồng ở người trẻ được cấp cứu thành công. Thành công này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm, sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng” để giành lại sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Lê Hoàng Linh – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải siêu âm tim tại giường cho người bệnh. Ảnh BV

Bác sĩ CKI Lê Hoàng Linh – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải, người trực tiếp tham gia cấp cứu bệnh nhân, cho biết, khi phát hiện nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngưng thở, việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Sau đó, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật, chú ý vị trí, tốc độ và lực ép.

Theo khuyến cáo, tần suất ép tim duy trì từ 100 - 120 lần/phút, lực ép đủ mạnh để lồng ngực lún xuống khoảng 5-6 cm. Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức. Người cấp cứu cần quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng, trục tay vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt nếu có đủ điều kiện người hỗ trợ.

Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân đã được Bệnh viện Giao thông Vận tải phối hợp chuyển tuyến và theo dõi điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định và có thể trở lại sinh hoạt, học tập bình thường.

Trường hợp cấp cứu thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu trong việc bảo vệ tính mạng con người.

