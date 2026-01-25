Hà Nội

Sống Khỏe

Giành giật sự sống cho bệnh nhân bị suy đa tạng ở Nghệ An

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng nữ bệnh nhân dần được cải thiện, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 25/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao.

Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, phù toàn thân, vô niệu, tụt huyết áp, rối loạn ý thức. Kết quả thăm dò cho thấy hẹp van động mạch chủ nặng, suy tim EF 30%, rung nhĩ, suy gan – thận, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa và viêm phổi.

61817270213621824823776892498482910471103766n-17693179899361990445337.jpg
Nữ bệnh nhân đã tỉnh táo, hô hấp và tuần hoàn ổn định.

Xác định đây là ca bệnh đặc biệt nặng, bệnh viện lập tức hội chẩn liên chuyên khoa gồm Hồi sức tích cực, Nội tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, Thận nhân tạo, Dinh dưỡng lâm sàng… Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, theo dõi sát từng giờ, điều chỉnh phác đồ theo diễn biến.

Sau 7 ngày điều trị tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tình trạng người bệnh dần cải thiện, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng an toàn. Bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp và tuần hoàn ổn định.

