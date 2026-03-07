Bệnh nhân 49 tuổi ngộ độc khí CO vì đốt than trong phòng kín trị cảm cúm

Một nữ bệnh nhân 49 tuổi đã bị ngộ độc khí CO sau khi đốt than trong phòng kín để trị cảm cúm, hiện sức khỏe đã ổn định nhờ cấp cứu kịp thời.

Ngày 6/3, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than xông cảm cúm trong phòng kín.

Ngộ độc khí CO do đốt than trong phòng kín

Trước đó, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc tiếp nhận một nữ bệnh nhân (49 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, nôn nhiều, gọi không thưa, có dấu hiệu suy hô hấp.

Hiện tại sức khỏe của nữ bệnh nhân đã ổn định.

Người nhà cho hay, bệnh nhân bị cảm cúm và đã xông than cùng các loại lá trong phòng kín để trị bệnh dẫn tới sự việc trên.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải và được cấp cứu. Sau một thời gian điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Quá trình ngộ độc khí CO diễn ra thế nào?

Ngộ độc khí CO xảy ra khi con người hít phải một lượng lớn khí CO trong không gian kín, nơi không khí trong lành không thể lưu thông vào. Khi đó, người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt và thậm chí bất tỉnh; trong những trường hợp nặng, tình trạng này có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân là do khi khí CO đi vào phổi, nó nhanh chóng khuếch tán vào máu và gắn với hemoglobin trong hồng cầu, chiếm vị trí vận chuyển oxy. Điều này khiến hồng cầu không thể mang oxy đến các tế bào và mô trong cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy. Các cơ quan quan trọng như não, hệ thần kinh và tim đặc biệt dễ bị tổn thương, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh lâu dài hoặc tử vong.

Một điều cần lưu ý là bất kỳ ai cũng có thể bị ngộ độc nếu hít phải khí CO trong điều kiện như vậy.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không xông than trong phòng kín và không sử dụng bếp than, đốt củi trong không gian không thông thoáng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, lơ mơ sau khi xông than hoặc ở trong môi trường có khói than, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.