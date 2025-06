Nam sinh viên năm nhất bị hành hung dã man tại phòng trọ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 6/6, nam sinh viên (hiện chưa công bố danh tính) đi xe ôm về phòng trọ. Trong lúc xuống xe, nam sinh sơ ý làm rơi mũ bảo hiểm của người lái xe. Mặc dù nạn nhân đã lên tiếng xin lỗi, nhưng người đàn ông này không chấp nhận mà bất ngờ lao vào hành hung nam sinh một cách dã man ngay tại xóm trọ.

Nam sinh viên bị hành hung dã man tại phòng trọ, phải nhập viện cấp cứu. Nguồn: Facebook người nhà nạn nhân

Ông B.M.Th (bố của nạn nhân) cho biết: "May mắn có hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy đến can ngăn kịp thời, nếu không chưa biết hậu quả còn nghiêm trọng đến đâu". Ông Th cũng cho hay, mặc dù có người vào can thiệp, đối tượng vẫn tiếp tục hành hung con trai ông trong trạng thái hung hãn.

Người đàn ông liên tục đá vào mặt nam sinh rất hung hãn.

Nguồn: Facebook người nhà nạn nhân

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể và tâm lý hoảng loạn. Sự việc đã khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi bạo lực nghiêm trọng.

Đại diện UBND phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.