Xoài Non lên đồ 'sang xịn mịn' sải bước trên đường phố Thượng Hải

Xoài Non lên đồ 'sang xịn mịn' sải bước trên đường phố Thượng Hải

Với thần thái sang chảnh cùng cách phối đồ tinh tế, Xoài Non biến góc phố check-in tại Thượng Hải như một sàn catwalk của riêng mình.

Trầm Phương
Gần đây, Xoài Non đã có chuyến du lịch Thượng Hải, Trung Quốc cùng với Gil Lê. Trên trang cá nhân, cô nàng đã "xả kho" loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc check-in với đường phố cùng nhiều địa điểm nổi tiếng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Xoài Non tiếp tục khẳng định phong độ nhan sắc đỉnh cao. Giữa tiết trời se lạnh của Thượng Hải, nàng hot girl sinh năm 2002 lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc màu sáng đặc trưng giúp cô nàng trông như một "nàng búp bê sống" nổi bật giữa dòng người tấp nập tại các khu phố sầm uất như Tân Thiên Địa hay Bến Thượng Hải. (Ảnh: IGNV)
Khác với hình ảnh ngọt ngào thường thấy, Xoài Non trong chuyến đi này lựa chọn phong cách all-black cực kỳ thời thượng. Cô nàng khéo léo kết hợp áo khoác dạ dáng dài cùng các item ôm sát, vừa giữ ấm vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của set đồ chính là chiếc túi xách hàng hiệu tone-sur-tone và đôi boots cổ cao, tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Những cú xoay người hay sải bước tự tin của Xoài Non trên đường phố Thượng Hải khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Sự đối lập giữa bộ đồ hiện đại và kiến trúc gạch đỏ cổ kính tạo nên những bức ảnh có chiều sâu nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, rất nhiều bình luận đã không tiếc lời khen ngợi cho sự thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang của cô. Nhiều fan còn nhanh chóng "truy tìm" thông tin các món đồ Xoài Non diện để học hỏi. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, Gil Lê cũng từng gây chú ý khi đăng tải trên trang Instagram bức ảnh đi du lịch cùng Xoài Non tại Thượng Hải. "Lần đầu hai chúng mình tới Thượng Hải", Gil Lê chú thích dưới bài đăng. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn khi check-in bên bờ sông Thượng Hải. Xoài Non cười rạng rỡ trước ống kinh khi được Gil Lê tình tứ hôn lên má. (Ảnh: IGNV)
