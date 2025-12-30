Hà Nội

Xe

Triệu hồi 5.000 xe Kia Sportage nguy cơ lỗi màn hình bảng điều khiển

Theo Kia Mỹ, chỉ khoảng 5.000 chiếc Sportage sử dụng động cơ đốt trong và plug-in hybrid đang bị triệu hồi do lỗi phần mềm màn hình bảng điều khiển.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Sportage X-Line 2026.

Các xe Kia Sportage bị ảnh hưởng là các mẫu X-Line được trang bị màn hình hiển thị thông tin 4,2 inch và phụ kiện dây kéo rơ moóc chính hãng của Kia. Ở những mẫu xe này, mô-đun điều khiển dây dẫn móc kéo có thể xung đột với màn hình 4,2 inch và cụm đồng hồ do sự giao tiếp CAN bất thường. Trong quá trình khởi động lại, cụm đồng hồ sẽ không hiển thị thông tin quan trọng cho người lái, điều này có nghĩa là các xe thuộc diện này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới Liên bang 101.

4-3549.jpg
Triệu hồi 5.000 xe Kia Sportage nguy cơ lỗi màn hình bảng điều khiển.

Mobis Parts America là nhà cung cấp bộ dây điện móc kéo, được liệt kê với hai mã số phụ tùng trong tài liệu thu hồi do Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) công bố. Các chuyên gia an toàn tại Kia America bắt đầu điều tra vấn đề này vào tháng 4/2025, dựa trên một báo cáo thực địa.

Đến cuối tháng 7/2025, nhà sản xuất ôtô này đã ghi nhận không dưới 46 khiếu nại cho rằng bảng điều khiển trung tâm tự khởi động lại khi đang lái xe. Kia America nhấn mạnh thêm rằng các mẫu xe Sportage đời 2026 đã chuyển sang sử dụng mô-đun điều khiển dây kéo móc khác, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thu hồi.

2-9640.jpg
Sportage còn tự hào sở hữu màn hình toàn cảnh kép 24 inch tùy chọn và hệ dẫn động bốn bánh với chế độ địa hình đa dạng.

Từ tháng 1/2025 đến tháng 11/2025, nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đã bán được 777.152 xe tại thị trường Mỹ, trong đó Sportage chiếm 165.954 chiếc. Mẫu xe Kia bán chạy nhất tại khu vực này nằm giữa Sorento lớn hơn và Seltos nhỏ hơn, với giá khởi điểm từ 28.690 đô la chưa bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế khác.

Được quảng cáo là có không gian chứa đồ và chỗ để chân phía sau rộng rãi hàng đầu phân khúc, Sportage còn tự hào sở hữu màn hình toàn cảnh kép 24 inch tùy chọn và hệ dẫn động bốn bánh với chế độ địa hình đa dạng. Sportage sử dụng khớp nối điện thủy lực chủ động Dynamax, truyền tới 50% mô-men xoắn đến trục sau.

3-41.jpg
Sportage chỉ sử dụng xăng, các phiên bản hybrid và plug-in hybrid của xe cũng được trang bị ly hợp đa đĩa giúp kích hoạt trục sau khi cần thiết.

Giống như Sportage chỉ sử dụng xăng, các phiên bản hybrid và plug-in hybrid của xe cũng được trang bị ly hợp đa đĩa giúp kích hoạt trục sau khi cần thiết. Các phiên bản X-Line được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) theo mặc định, và hệ thống AWD còn nổi bật với chức năng khóa giúp phân bổ mô-men xoắn 50:50 chỉ bằng một nút bấm.

