Bé trai 13 tuổi ở Gia Lai đuối nước khi tắm biển Đề Gi

Chiều 26/2, lãnh đạo UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong.

Nạn nhân là em Hồ Tuấn A., SN 2013; trú thôn Trung An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/2, em A. cùng một nhóm bạn ra khu vực biển thuộc thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi để tắm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, các bạn tắm cùng phát hiện em A. có dấu hiệu đuối nước nên lập tức tri hô kêu cứu.

Khu vực thiếu niên 13 tuổi đuối nước tử vong. Ảnh Đức Anh

Một thanh niên nghe tiếng tri hô đã nhanh chóng bơi ra đưa em A. vào bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ kịp thời, em A. đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đề Gi phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc; đồng thời hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về nhà lo hậu sự.

