Xã hội

Bé trai 13 tuổi ở Gia Lai đuối nước khi tắm biển Đề Gi

Chiều 26/2, lãnh đạo UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong.

Hà Ngọc Chính

Nạn nhân là em Hồ Tuấn A., SN 2013; trú thôn Trung An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/2, em A. cùng một nhóm bạn ra khu vực biển thuộc thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi để tắm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, các bạn tắm cùng phát hiện em A. có dấu hiệu đuối nước nên lập tức tri hô kêu cứu.

duoi-nuoc.jpg
Khu vực thiếu niên 13 tuổi đuối nước tử vong. Ảnh Đức Anh

Một thanh niên nghe tiếng tri hô đã nhanh chóng bơi ra đưa em A. vào bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ kịp thời, em A. đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đề Gi phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc; đồng thời hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về nhà lo hậu sự.

Bài liên quan

Xã hội

3 người trong cùng gia đình đuối nước tại biển Mỹ Khê

3 người trong cùng gia đình bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi, 2 người hiện vẫn đang mất tích.

Chiều 21/2, Công an xã Tịnh Khê cho biết, một vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một gia đình 3 người gặp nạn.

1000028371.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân.
Xem chi tiết

Xã hội

Lật thuyền khi chăn trâu, người đàn ông ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong

Trong lúc đi chăn trâu, ông Nguyễn Văn Tr. (tỉnh Hà Tĩnh) không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.

Ngày 02/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu.

Trước đó, vào lúc 16h45’ ngày 01/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang cũ, nay là xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền trên bàu nước tại thôn Cừa Lĩnh để lùa trâu, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau đi tắm sông, 2 học sinh ở Quảng Trị đuối nước thương tâm

Trên địa bàn xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.

Ngày 12/2, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai em học sinh bị đuối nước khi ra sông tắm.

Trước đó, vào khoảng 12h30, hai em học sinh gồm H.M.T và H.V.Đ.D (9 tuổi) cùng trú tại xã Hướng Hiệp và các bạn khác đi xuống sông Đakrông chơi.

Xem chi tiết

