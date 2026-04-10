Nhiều vụ đuối nước thương tâm tại Quảng Trị trong 6 ngày

Chỉ trong 6 ngày, Quảng Trị xảy ra 5 vụ đuối nước trẻ em

Quảng Trị là địa phương có hệ thống sông ngòi dày đặc cùng đường bờ biển dài, tạo ra những thách thức lớn trong việc bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước. Trong những ngày đầu tháng 4, khi thời tiết nắng nóng gia tăng, liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh rủ nhau đi tắm sông, hồ và bị đuối nước. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, giám sát trẻ em và cần thiết phải nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trong cộng đồng.

Đoạn sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy, Quảng Trị), nơi xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 9 tử vong. Ảnh doisongphapluat.com.vn

Vào khoảng 13h30 ngày 9/4, em H.K.C (sinh năm 2009, trú tại Tổ dân phố 3, phường Đồng Sơn, Quảng Trị) cùng nhóm bạn đến khu vực đập Đức Ninh, phường Đồng Sơn để tắm. Sau khi nhảy xuống nước, thấy em không nổi lên, nhóm bạn đi cùng phát hiện sự việc và nỗ lực cứu nhưng không thành công. Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trước đó, chiều 8/4, hai học sinh lớp 5 đến tắm tại khu vực sông Hiếu (Quảng Trị). Trong quá trình tắm, cả hai bị đuối nước, khiến một em tử vong, em còn lại được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch...

Trưa ngày 7/4, em N.N.M. (14 tuổi, trú thôn An Hưng, xã Triệu Cơ) cùng 5 bạn đến kênh thủy lợi thuộc thôn An Tiêm, xã Triệu Phong để tắm. Dù không biết bơi, M. vẫn xuống nước tập bơi và bị chới với. Ba bạn đi cùng bơi ra hỗ trợ nhưng bất thành. M. bị dòng nước cuốn đi và chìm. Nhận tin báo, Công an xã Triệu Phong phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 15h40 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Trước đó, chiều 4/4, em N.T.L. (học sinh lớp 6 Trường trung học cơ sở Quảng Hòa) trượt chân rơi xuống sông khi chụp ảnh tại khu vực Hòa Sơn, xã Quảng Sơn. Dù được ứng cứu nhưng em không qua khỏi.

Cũng trong ngày 4/4, tại hồ sông Thai, xã Phú Trạch, em T.M.Q. (12 tuổi, học sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở Quảng Phú) gặp nạn khi tắm cùng nhóm bạn. Q. là con lớn trong gia đình bốn anh chị em, hoàn cảnh khó khăn, bố đang điều trị bệnh nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiều 3/4, em N.T.N. (học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Lộc Thủy) bị đuối nước khi tắm sông Kiến Giang, xã Lệ Thủy.

Theo thống kê sơ bộ, tại tỉnh Quảng Trị, chỉ trong 6 ngày (từ 3 - 9/4) đã xảy ra 5 vụ đuối nước, làm 6 học sinh tử vong và 1 học sinh đang được điều trị tại bệnh viện.

Gia đình cần tăng cường quản lý, theo dõi con em

Hiện tỉnh Quảng Trị bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiều học sinh tự ý rủ nhau đi tắm biển, sông, hồ, kênh mương mà không có sự giám sát của người lớn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở không tắm, chơi gần khu vực nguy hiểm; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước và vận động học sinh tham gia học bơi. Bên cạnh đó, gia đình cần tăng cường quản lý, theo dõi con em, đặc biệt trong thời gian nghỉ học, cuối tuần hoặc khi thời tiết nắng nóng kéo dài; tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm tại các khu vực không an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đáng tiếc.

Cách cấp cứu người bị đuối nước.

Nguyên tắc cấp cứu tại chỗ, nguyên tắc này cần khẩn trương, đúng phương pháp với mục đích cấp cứu là giải phóng đường thở và cung cấp ôxy cho nạn nhân. Do vậy việc làm đầu tiên cần đưa nạn nhân ra khỏi nước:

Nếu nạn nhân còn tỉnh giãy giụa dưới nước ta cần khẩn trương tìm cách đưa họ lên bờ. Nếu không biết bơi ta phải tìm khúc gỗ, phao... ném xuống cho họ bám vào để lên bờ hoặc chạy ngay đi tìm người đến cứu.

Tuyệt đối không nhảy xuống nước nếu không biết bơi. Vì nạn nhân lúc này trong tình trạng hoảng loạn, dễ níu chặt lấy bất cứ thứ gì với được, kể cả người cứu nạn. Khi cấp cứu nạn nhân ngay ở dưới nước cần phải nâng đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, có động tác để giúp cho nạn nhân trấn tĩnh và thở.

Chỉ xuống cứu khi người cứu biết bơi, nếu không biết bơi cần gọi người hỗ trợ hoặc dùng thuyền nếu có để ra cứu.